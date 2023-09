Wahoo lanza un novo adestrador intelixente e unha bicicleta intelixente para adestramento en interiores

Wahoo lanzou recentemente dous novos produtos para adestramento en interiores: un adestrador intelixente de primeira liña e unha bicicleta intelixente máis económica. O Wahoo KICKR MOVE é un adestrador intelixente que inclúe unha base móbil, que lle permite deslizarse cara atrás e cara atrás durante o teu paseo, proporcionando unha experiencia máis dinámica e inmersiva. O KICKR MOVE está construído sobre a mesma base que o modelo anterior, o Wahoo KICKR V6/2022, pero coa característica adicional de movemento.

O KICKR MOVE conserva as características fundamentais do seu predecesor, incluíndo unha afirmación de precisión de potencia de +/- 1 %, unha inclinación máxima do 20 % e soporte para ata 2,200 vatios de resistencia. Tamén conta con compatibilidade dual ANT+/Bluetooth Smart, WiFi incorporada e compatibilidade con varios tamaños de eixes. O adestrador vén cun casete de 11 velocidades e ten un prezo de 1,599.99 dólares. Ademais, Wahoo anunciou que o KICKR MOVE é compatible co KICKR CLIMB, pero será necesario un adaptador de accesorios.

Wahoo tamén presentou a Wahoo KICKR Bike SHIFT, unha nova bicicleta intelixente que ofrece unha opción máis económica para o adestramento en interiores. O KICKR Bike SHIFT está equipado con funcións avanzadas como a calibración automática, o cambio simulado e a simulación de escalada integrada. Ten unha afirmación de precisión de enerxía de +/- 1 % e inclúe compatibilidade dual ANT+/Bluetooth Smart. O KICKR Bike SHIFT ten un prezo de 2,999.99 dólares.

Ambos produtos foron probados por unha variedade de pilotos e recibiron comentarios positivos polo seu rendemento e versatilidade. O KICKR MOVE, en particular, foi eloxiado pola súa capacidade de proporcionar unha experiencia de conducción realista coa súa base móbil.

Co lanzamento destes novos produtos, Wahoo pretende ofrecer aos ciclistas indoor opcións de adestramento de alta calidade e inmersivas para a próxima tempada de adestramento indoor. Tanto se estás buscando un adestrador intelixente como unha bicicleta intelixente, Wahoo ten cuberto.

Fontes:

– Páxina do produto Wahoo KICKR MOVE

– Páxina do produto Wahoo KICKR Bike SHIFT