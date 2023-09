Presentamos o novo KICKR BIKE SHIFT asequible de Wahoo

By

Wahoo presentou unha versión máis económica da súa KICKR BIKE de gama alta chamada KICKR BIKE SHIFT. Con un prezo de 2,999 dólares, este novo modelo ofrece unha redución significativa de prezo en comparación cos 4,499 dólares da BICICLETA KICKR completa. A pesar do recorte de prezos, o KICKR BIKE SHIFT aínda mantén funcións de alta calidade e soluciona problemas comúns atopados en modelos anteriores.

Unha das diferenzas notables entre a KICKR BIKE SHIFT e a KICKR BIKE orixinal é a eliminación da simulación de subida e baixada integrada tipo CLIMB. Ademais, o KICKR BIKE SHIFT presenta un sistema de tren de transmisión intelixente máis tradicional e compoñentes de cadros máis finos, que aumentan a compatibilidade dos pilotos e abordan as queixas anteriores sobre o rozamento das coxas.

En canto ao deseño, o KICKR BIKE SHIFT presenta asas de estilo novo e unha abrazadeira para a tija de sillín que se pode apertar cunha chave hexagonal, o que garante un axuste seguro. O cableado desordenado que se atopa nos modelos anteriores foi substituído por un sistema máis racionalizado cunha situación tipo caixa de unión Di2/AXS, que ofrece unha mellor xestión de cables e comunicación sen fíos.

Avaliando os compoñentes electrónicos do KICKR BIKE SHIFT, cómpre sinalar a falta de simulación de gradiente KICKR CLIMB, o que resulta nunha experiencia máis silenciosa e mecánicamente máis sinxela. O sistema de transmisión/volante do KICKR BIKE SHIFT é diferente do tren motriz electromagnético que se atopa nos modelos anteriores. O novo sistema funciona de forma similar aos adestradores KICKR de Wahoo e ofrece un paseo silencioso.

Aínda que a KICKR BIKE SHIFT pode carecer dalgunhas das funcións avanzadas da KICKR BIKE orixinal, ten como obxectivo ofrecer unha opción económica para os ciclistas que priorizan unha experiencia de adestramento en interiores tranquila e fiable. Coa súa compatibilidade mellorada dos pilotos e o seu deseño simplificado, a KICKR BIKE SHIFT ofrece unha alternativa atractiva no mercado das bicicletas intelixentes de gama media.

