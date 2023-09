Vivo T2 Pro 5G: espérase unha nova variante "Pro" na serie T2

By

Vivo xa lanzou os teléfonos intelixentes Vivo T2 5G e Vivo T2x 5G na India a principios deste ano. Non obstante, parece que a compañía aínda non rematou coa serie T2. Os informes suxiren que Vivo está a traballar nunha nova variante "Pro", o Vivo T2 Pro 5G, que podería ser a última incorporación á liña.

Segundo o informante Yogesh Brar (@heyitsyogesh), espérase que o Vivo T2 Pro 5G estea alimentado por un SoC MediaTek Dimensity 7200. Dise que este novo teléfono intelixente ofrece carga rápida e pode estar dispoñible en dúas configuracións de memoria. Tamén se rumorea que se venderá exclusivamente en Flipkart, cun prezo esperado de preto de Rs. 23,999.

O teléfono intelixente supostamente logrou unha puntuación de 6,00,000 na plataforma de benchmarking AnTuTu. As dúas variantes de memoria poderían incluír 8 GB de RAM + 128 GB de almacenamento e 8 GB de RAM + 256 GB de almacenamento. Non obstante, Vivo aínda non confirmou o lanzamento nin publicou ningunha especificación oficial para o Vivo T2 Pro 5G.

A serie Vivo T2 xa inclúe o Vivo T2 5G e o Vivo T2x 5G. Estes teléfonos intelixentes lanzáronse en abril e funcionan con FunTouch OS 13 baseado en Android 13. O Vivo T2 5G funciona cun SoC Snapdragon 695 5G, mentres que o Vivo T2x 5G conta cun SoC MediaTek Dimensity 6020. O T2 5G comeza en Rs. 18,999, mentres que o T2x 5G comeza en Rs. 12,999.

A partir de agora, está por ver cando Vivo anunciará oficialmente o Vivo T2 Pro 5G e ofrecerá máis detalles sobre as súas especificacións e dispoñibilidade.

