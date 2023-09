Vivo iQOO 12 e iQOO 12 Pro: que esperar

Os entusiastas da tecnoloxía teñen moito que esperar nos próximos meses xa que se esperan varios grandes eventos de lanzamento. Espéculase que un destes eventos será o lanzamento dos teléfonos intelixentes Vivo iQOO 12 e iQOO 12 Pro. Aínda que aínda está por anunciar a data de lanzamento oficial, os rumores e filtracións arroxaron algo de luz sobre as especificacións esperadas destes teléfonos intelixentes.

Segundo rumores anteriores, se rumorea que a serie iQOO 12 está alimentada polo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que ofrece carga rápida con cable e sen fíos. Non obstante, informes recentes de Gizmo China revelan especificacións adicionais filtradas polo informante Digital Chat Station. Unha característica interesante mencionada na filtración é o panel Samsung E144 AMOLED de 7 Hz cunha resolución de 2K.

A filtración tamén insinúa a presenza da cámara con zoom periscopio OmniVision OV64B. Aínda que non se sabe se este sensor da cámara estará dispoñible tanto en iQOO 12 como en iQOO 12 Pro, sería unha gran adición ao teléfono intelixente premium.

En canto ao deseño, hai posibilidades de que a serie iQOO 12 teña unha construción metálica. Tamén se espera que admita carga rápida de 200 W e veña con outras funcións, como un escáner de pegadas dixitais ultrasóns e un porto USB Type-C 3.x. Os informes de Digital Chat Station no pasado danlle certa credibilidade a estas especulacións.

Para aqueles que buscan dispositivos de alto rendemento, a filtración suxire que a configuración máis alta do iQOO 12 Pro podería incluír 24 GB de RAM LPDDR5x e 1 TB de almacenamento UFS 4.0. Ademais, a serie iQOO 12 Pro pode funcionar en Origin OS 4.0 baseado en Android 14.

É importante sinalar que, a pesar da credibilidade da fonte, non deixan de ser especulacións e non deben ser tomadas como información oficial. Vivo aínda non publicou informes oficiais sobre a data de lanzamento e as especificacións destes teléfonos intelixentes. Sen dúbida será emocionante ver o que Vivo ten reservado para a súa nova formación.

