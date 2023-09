Os usuarios do vivo X90 Pro na India agora poden inscribirse no programa de vista previa de Android 14

Atención usuarios vivo X90 Pro na India! Se non podes esperar para probar Android 14 e o próximo Funtouch OS 14 de vivo, agora tes a oportunidade de participar no programa de vista previa de Android 14.

Para rexistrarte no programa, asegúrate de que o teu vivo X90 Pro teña a versión de firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 ou superior. A continuación, vai ao menú Configuración > Actualización do sistema no teu dispositivo e fai clic na icona de engrenaxe na esquina superior dereita. A partir de aí, fai clic en "Versión de proba" para solicitar o programa. A aceptación do programa permitirache instalar Funtouch OS 14 baseado en Android 14 no teu dispositivo a través do menú Configuración > Actualización do sistema. É importante ter en conta que só hai 500 slots dispoñibles, polo que pode querer actuar rapidamente.

Non obstante, paga a pena mencionar que este é un software beta, polo que pode haber erros e problemas que poidan afectar a túa experiencia. Polo tanto, é recomendable evitar instalalo no teu dispositivo principal. Se decides continuar, recorda facer unha copia de seguridade dos teus datos antes de rexistrarte. Se tes algunha dúbida sobre o programa, podes atopar respostas na sección de preguntas frecuentes que se ofrece aquí. As inscricións xa están abertas e a actualización publicarase o 18 de setembro.

Se estás pensando en comprar o vivo X90 Pro, podes consultar a nosa revisión para obter máis información. Ademais, hai un vídeo que podes ver a continuación.

Fontes:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- Sección de preguntas frecuentes do programa de vista previa de Android 14 para X90 Pro