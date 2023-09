O GIThrive de Vivante Health é recoñecido pola tecnoloxía de IA e o benestar subvencionado polos empresarios

Vivante Health foi seleccionado como cuarto finalista en dúas categorías nos Premios Digital Health 2023 da Digital Health Hub Foundation. A plataforma virtual GIThrive da compañía utiliza intelixencia artificial (IA) e está recoñecida tanto polo Mellor Uso da IA ​​en Tecnoloxía da Saúde como polas categorías de Benestar Subvencionado por Empregados.

GIThrive é unha solución dixital de saúde dixestiva que ofrece apoio a persoas que padecen trastornos dixestivos. A plataforma combina tecnoloxía impulsada pola IA, asistencia as 90 horas do día de dietistas e adestradores de saúde rexistrados e acceso a unha rede de internistas e gastroenterólogos para diagnóstico e tratamento. Os resultados son impresionantes, con máis do 15% dos usuarios que indican unha mellora dos síntomas dixestivos e da calidade de vida. Ademais, as organizacións que ofrecen GIThrive como beneficio para os empregados experimentan reducións do XNUMX % ou máis nos gastos médicos relacionados co sistema dixestivo.

Na categoría Mellor uso da intelixencia artificial en tecnoloxía sanitaria, GIThrive de Vivante Health destaca polos seus plans de atención personalizados que dependen da intelixencia artificial e da aprendizaxe automática. Estes plans están deseñados para aliviar os síntomas dixestivos e reducir os custos sanitarios. As recomendacións poden incluír axustes na dieta e estilo de vida, recursos educativos en liña, terapia cognitivo-conductual, consultas con adestradores de saúde e intervencións clínicas como probas de laboratorio e citas de telesaúde.

A inclusión na categoría de Benestar Subvencionado por Mellor Empregador é un reflexo das colaboracións de Vivante cos empresarios para incorporar a saúde dixestiva nos seus plans de beneficios. Ao implementar GIThrive, as organizacións foron testemuñas de reducións nos custos sanitarios asociados a problemas dixestivos. Os empregados demostraron unha mellor adherencia á medicación e modificación do comportamento, o que resulta en menos visitas ás urxencias e ingresos hospitalarios. De feito, os problemas gastrointestinais están entre os cinco principais gastos sanitarios de moitas empresas.

O conselleiro delegado de Vivante Health, Bill Snyder, destaca a importancia dos plans de tratamento personalizados e do apoio continuo que ofrece a plataforma GIThrive. Con GIThrive, as persoas teñen acceso a unha gran cantidade de recursos de saúde dixestiva nun só lugar, o que permite unha atención inmediata e unha continuidade do tratamento. Snyder agradece o recoñecemento en ambas categorías, destacando o impacto positivo que Vivante Health está a producir nos seus membros e os resultados probados que están a conseguir.

Os finalistas dos Premios de Saúde Dixital anunciaranse o 22 de setembro e os gañadores revelaranse na Gran Final de HLTH 2023 en Las Vegas o 9 de outubro.

Sobre Vivante Health: Vivante Health é unha empresa de saúde dixital dedicada a revolucionar o manexo das enfermidades crónicas, comezando polo intestino. A súa atención GI virtual combina tecnoloxía baseada en datos cun equipo coordinado de médicos, dietistas e adestradores de saúde para ofrecer unha atención personalizada e oportuna. Para obter máis información, visite o sitio web da empresa de Vivante Health ou contacte con [email protected].

Fonte: Vivante Health