Creador de Viral Climbing Game Only Up! Elimina o título de Steam debido ao estrés

O creador de Only Up!, un popular xogo de escalada indie que gañou unha gran atención nas emisións de Twitch, tomou a decisión de retirar o xogo de Steam. Isto ocorre despois de que o programador enfrontase a acusacións de usar activos infractores e promover NFT. Nun comunicado, o creador expresou o seu desexo de saír do xogo e centrarse no seu propio benestar.

Nunha actualización publicada na páxina de Steam do xogo, o desenvolvedor en solitario, coñecido como SCKR Games, explicou os motivos para eliminar o xogo. Admitiron cometer erros e sinalaron que o estrés asociado ao xogo pasara factura. O desarrollador declarou: "O xogo mantívome moi estresado durante todos estes meses. Agora quero deixar atrás o xogo".

O xogo foi retirado oficialmente da tenda de Steam e o seu nome cambiouse a "non dispoñible". Non obstante, aínda se pode atopar unha versión almacenada en caché da listaxe do xogo na Wayback Machine de Internet Archive.

Só arriba! gañou popularidade en Twitch debido á súa extrema dificultade. Os xogadores asumiron o papel de Jackie, unha adolescente de orixe desfavorecida con aspiracións a escapar da pobreza. O xogo esixía que os xogadores navegasen por complexos labirintos de tubos e outros obxectos, sen función de gardar, o que significa que as caídas provocaban que comezasen desde o principio. O desenvolvedor explicou que o foco do xogo estaba en aumentar as apostas con cada nivel e enfatizar a dor do fracaso.

O xogo atraeu ata 280,000 espectadores simultáneos en Twitch no seu momento álxido e obtivo 5.6 millóns de visitas en YouTube en só dous meses a través dun vídeo explicativo. Non obstante, Only Up! previamente fora eliminado de Steam a finais de xuño debido a supostas violacións dos dereitos de autor, cun artista 3D acusando a SCKR Games de usar un activo sen licenza. O xogo foi reinstalado máis tarde co activo infractor substituído por unha estatua de Atlas.

SCKR Games planea volver ao desenvolvemento de xogos cun novo proxecto titulado Kith. Pretenden tomarse un descanso, ampliar a súa educación en deseño de xogos e traballar cun pequeno equipo nesta nova empresa. O programador espera mellorar as súas habilidades e crear unha experiencia de xogo única.