O creador do xogo viral 'Only Up!' Saca o xogo de Steam, citando o estrés

O creador do popular xogo de plataformas baseado en física, Only Up!, decidiu eliminar o xogo da tenda de Steam, citando o "estrés" como o motivo desta decisión. Só arriba! gañou unha gran atención en maio cando destacados streamers e YouTubers mostraron os seus intentos de alcanzar o cumio neste desafiante xogo.

Nunha actualización en Steam, o creador do xogo, que se chama SCKR Games, describiuse como un programador en solitario e admitiu que Only Up! foi a súa primeira experiencia co desenvolvemento de videoxogos. Crearon o xogo como unha saída creativa e unha forma de probarse, pero acabou causándolles moito estrés nos últimos meses. Agora, están preparados para seguir adiante e deixar o xogo detrás deles.

O creador revelou que actualmente están a traballar no seu próximo xogo, co nome en clave Kilth. Expresaron a necesidade de tranquilidade e curación e planean facer unha pausa para continuar a súa educación en deseño de xogos. Cos seus novos coñecementos e experiencias, pretenden dirixir as súas enerxías cara a Kilth. O próximo xogo terá un xénero e unha ambientación completamente diferentes, con énfase na cinematografía. O creador espera colaborar cun pequeno equipo para este proxecto desafiante para mellorar as súas habilidades de deseño de xogos.

Esta non é a primeira vez que Only Up! foi eliminado de Steam. Anteriormente, o xogo retirouse debido ao uso de activos protexidos por dereitos de autor, pero volveu despois de eliminar os activos infractores. O desenvolvedor recoñeceu os comentarios e apoio da comunidade sobre os fallos do xogo e expresou o seu agradecemento aos compañeiros simpáticos e amigables da industria.

A decisión do creador de eliminar Only Up! e expresan o seu estrés faise eco dos sentimentos de Dong Nguyen, o creador de Flappy Bird, que sacou o xogo das tendas de aplicacións en 2014 debido ao seu carácter adictivo. Nguyen revelou que se sentía culpable e incómodo polo éxito do xogo.

No momento de escribir, Only Up! actualmente non está dispoñible para a súa compra en Steam, aínda que a súa páxina aínda existe. O título do xogo cambiou a "non dispoñible" e o programador pasou a chamarse "Indiesolodev". As críticas e valoracións positivas dos usuarios para Only Up! aínda se pode atopar na páxina de Steam.

