As accións estadounidenses soben a medida que o foco dos investidores cambia ao informe do índice de prezos ao consumidor

As accións estadounidenses pecharon lixeiramente á alza xa que os investimentos centraron a súa atención no informe do índice de prezos ao consumidor da próxima semana. As accións de Apple tamén viron estabilidade despois dun descenso de dous días. O Dow subiu un 0.2%, o S&P un 0.1% e o Nasdaq un 0.1%.

En Australia, os futuros do ASX subiron un 0.1% ou 4 puntos ata os 7154. O S&P/ASX 200 pechou o venres un 0.2% ou 14.3 puntos, ata rematar en 7156.7. O índice spot do dólar de Bloomberg subiu, mentres que o bitcoin caeu un 1.2% ata os 25,890 dólares. O rendemento do billete estadounidense a 10 anos aumentou 2 puntos básicos ata o 4.26%.

Os estrategas das taxas do Bank of America abandonaron a súa recomendación de ser tácticamente longos nos bonos do Tesouro a 10 anos debido ao risco de que a resistencia económica dos Estados Unidos leve o rendemento ao 4.75%. Aínda que aínda esperan que o rendemento ronde o 4% a finais de ano, esta previsión está agora en risco.

Barclays prepárase para cortar centos de empregos para reducir custos. Segundo os informes, os recortes afectarán a preto do 5% do persoal orientado ao cliente na división comercial, así como a algúns negociadores a nivel mundial. A empresa tamén planea reestruturar os equipos da súa unidade de banca de consumo no Reino Unido.

Noutras noticias, o índice de prezos ao consumidor e o índice de prezos ao produtor de China para agosto publicaranse ás 11:30 horas. Os expertos esperan un repunte dos prezos, impulsado polos prezos dos alimentos e o aumento do apoio ás viaxes nacionais.

