A emoción crece para a actualización do iPhone 15

Segundo un recente informe de investigación anual de Savings.com, ata o 16% dos usuarios existentes de Apple están a planear actualizar ao iPhone 15 cando sexa lanzado. Esta é unha porcentaxe máis alta que os modelos anteriores de iPhone, cun 14 % planeando actualizar ao iPhone 14 e un 10 % para o iPhone 13. A pesar dos altos prezos previstos, hai máis entusiasmo arredor da actualización do iPhone 15 que en anos anteriores.

Un factor que contribúe a esta emoción é o número de usuarios que buscan actualizar modelos máis antigos, como o iPhone 11 e o iPhone X. Isto suxire que Apple pode manter a súa cota de mercado na industria dos teléfonos intelixentes. Non obstante, o informe tamén revela que o prezo é un elemento disuasorio significativo para os potenciais actualizadores. Máis da metade dos propietarios actuais de iPhone (53%) non planea actualizar, en gran parte debido a consideracións de custo.

Apple deixou claro que non fomenta as actualizacións anuais dos seus dispositivos e admite os seus dispositivos durante un período máis longo en comparación cos seus competidores. Aínda que a tendencia das actualizacións anuais pode estar a diminuír, aínda hai un 10 % das persoas que buscan unha actualización anual.

O informe identifica as especulacións máis populares sobre os novos dispositivos iPhone, incluíndo melloras na calidade da cámara, a duración da batería e a memoria RAM. As melloras da batería, en particular, son moi desexadas, xa que o 43% dos usuarios que inicialmente non tiñan plans de actualizar afirmaron que o reconsiderarían se o iPhone 15 incorporase esta función.

Segundo Savings.com, aqueles que posúen os seus iPhone actuais durante tres anos teñen máis probabilidades de cambiar polo iPhone 15, mentres que o 10% dos usuarios con iPhones de menos dun ano aínda planean actualizar.

En conclusión, hai unha crecente entusiasmo pola actualización do iPhone 15, cunha porcentaxe maior de usuarios que planean actualizar en comparación cos modelos anteriores. Aínda que o prezo segue sendo un elemento disuasorio para moitos, as funcións melloradas dos novos dispositivos, especialmente no rendemento da cámara e da batería, están xerando interese entre os potenciais actualizadores.

