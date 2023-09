As accións estadounidenses caen mentres os investimentos amosan cautela ante os datos de inflación e eventos de Apple

As accións estadounidenses estaban a caer na mañá do martes, xa que os investimentos mostraron cautela ante un evento fundamental de produtos para Apple e os datos clave de inflación a finais da semana. O Dow caeu un 0.1% no comercio previo ao mercado, mentres que o S&P 500 e o Nasdaq caeron un 0.2%.

Os investimentos están observando de preto o índice de prezos ao consumidor estadounidense, que se publicará o mércores. Espérase que os prezos suban un 0.5% en agosto, despois dun aumento do 0.2% en xullo. Non obstante, prevese que a inflación subxacente se manteña estable no 0.2% intermensual.

O comité asesor económico da Asociación Americana de Banqueiros afirmou que o ciclo de subida das taxas da Reserva Federal xa rematou. Predín que o crecemento do PIB diminuirá ata o 1.2% o próximo ano desde o 2% en 2023. O cambio das expectativas das taxas nas últimas semanas causou incerteza nos mercados, pero os rumores dunha inminente pausa nas subas de taxas axudaron a levantar o sentimento.

No sector tecnolóxico, o evento Wonderlust de Apple o martes é moi esperado. O evento pode incluír o lanzamento do novo iPhone 15 e Apple Watch Series 9, así como actualizacións do iPad e dos auriculares VisionPro. Os futuros de Tesla retroceden tras un salto do 10% o luns, impulsados ​​por unha actualización de Morgan Stanley. O banco cre que o produto de supercomputación personalizado de Tesla, Dojo, podería engadir un valor significativo á empresa.

Os investimentos tamén están atentos á próxima IPO de ARM na NYSE. Segundo os informes, a IPO do grupo de chips do Reino Unido está sobresubscrita en 10 veces o tamaño da súa oferta.

Noutras noticias, WestRock está aumentando no comercio previo ao mercado tras o anuncio da súa fusión co seu compañeiro de papel e envases Smurfit Kappa. A fusión creará un negocio con ingresos combinados de 34 millóns de dólares e unha cota de mercado do 20% en Europa e América do Norte.

Fontes:

- "As accións estadounidenses están a caer a medida que os investimentos reflexionan sobre os datos de eventos e inflación de Apple" - Markets Insider

– Comité asesor económico da American Bankers Association

– Joshua Mahony, Scope Markets

- Morgan Stanley

– Artigos de noticias sobre o evento Wonderlust de Apple e a IPO de ARM.