Comeza o xuízo antimonopolio de Google: acusado de manter o monopolio mediante negocios ilegais

O xuízo dos Estados Unidos contra Google comezou en Washington, DC, cos avogados do goberno argumentando que o xigante tecnolóxico violou conscientemente as leis antimonopolio e intentou ocultar as súas accións. Ao longo do xuízo, que se espera que dure dez semanas, os executivos de Apple están dispostos a declarar como testemuñas, xa que os acordos de Google coa compañía forman parte do amplo caso antimonopolio.

Kenneth Dintzer, subdirector do Departamento de Xustiza dos Estados Unidos (DOJ), subliñou a importancia do caso, afirmando que se refire ao futuro de Internet. Segundo Dintzer, Google mantivo ilegalmente o seu monopolio desde 2010 pagando importantes cantidades de diñeiro a empresas como Apple e AT&T. Sostivo que Google era consciente de que estes acordos traspasaban os límites antimonopolio e de que a compañía mantiña ilegalmente un monopolio durante máis dunha década ao aproveitar o poder dos valores predeterminados e a escala.

Ademais, o DOJ acusou a Google de manipular as poxas de anuncios para aumentar os prezos dos anunciantes en liña. Dintzer presentou probas ante o tribunal que supostamente demostraron como Google buscaba salvagardar as comunicacións que detallaban os seus pagos a empresas como Apple. Mostrou unha conversación de chat na que o CEO de Google, Sundar Pichai, supostamente solicitou que se desactivase o historial do chat.

Aínda que Google sostén que conseguiu a súa importante cota de mercado grazas ás preferencias e méritos dos usuarios, o xuízo centrarase principalmente en se a xestión da empresa de busca e publicidade de busca violou as leis antimonopolio. Se é declarado culpable, o xuíz Amit Mehta pode optar por ordenar a ruptura de Google.

Apple esperaba ser escusada do xuízo e que se anulasen as citacións dos seus directivos, xa que a compañía xa proporcionara un amplo testemuño e unha cantidade substancial de documentos. Non obstante, o xuíz Mehta rexeitou esta solicitude e os executivos de Apple Eddy Cue, John Giannandrea e Adrian Perica finalmente tomarán a testemuña nun momento posterior do xuízo.

