Usando as aprendizaxes de grao para cerrar a brecha de competencias dixitais

A taxa de aprendizaxe foi introducida polo goberno do Reino Unido en 2017 como unha forma de que os grandes empresarios invisten na formación de aprendices. Os empresarios cunha factura salarial de máis de 3 millóns de libras ao ano están obrigados a pagar o 0.5% da súa factura salarial anual total no fondo de gravame. Despois poden utilizar estes fondos para financiar os seus propios custos de formación e avaliación de aprendizaxe ou transferilos a outro empregador. Non obstante, todos os fondos non utilizados caducan.

Hai unha ampla gama de estándares de aprendizaxe dispoñibles en diferentes niveis, incluídos os de ocupacións dixitais. O Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) ofrece mapas ocupacionais para axudar aos empresarios a identificar as rutas de progresión e perfeccionamento dos aprendices. As universidades centradas na formación profesional, como a Buckinghamshire New University (BNU), tamén entraron no mercado de aprendizaxe de grao superior, ofrecendo formación en industrias como a saúde, a policía, a enxeñaría, os negocios e a xestión e o dixital.

Os empresarios adoitan contratar aprendices en prácticas de nivel inferior e ofrécelles oportunidades para mellorar as súas habilidades para obter unha cualificación de grao completo. Isto permítelle aos aprendices obter un título de bacharelato completo nun prazo de tempo máis curto en comparación cos catro anos tradicionais.

Aínda que pode haber preocupacións sobre as taxas de finalización da aprendizaxe, os empresarios deben considerar coidadosamente o historial dos provedores que están considerando. Por exemplo, BNU ten unha taxa de finalización superior ao 90% na súa formación profesional en solucións dixitais e tecnolóxicas (BSc). Este estándar de aprendizaxe en particular ten seis vías distintas, incluíndo Enxeñaría de software, Consultoría de TI, Seguridade cibernética, Redes, Análise de datos e Análise de empresas.

Os provedores de formación poden ofrecer diferentes modelos de entrega, como a entrega de día ou a entrega en bloque. Tamén poden desenvolver modelos de entrega personalizados para os empresarios que poidan contratar un número mínimo de aprendices.

As aprendizaxes de grao poden ser transformadoras en termos de desenvolvemento persoal. Ofrecen aos estudantes unha valiosa experiencia laboral e a oportunidade de obter un título sen acumular débedas. As aprendizaxes de grao non se limitan aos estudantes que abandonan a escola; tamén benefician aos empregados existentes que queren mellorar as súas habilidades ou cambiar de carreira en busca de novas oportunidades. Estas aprendizaxes tamén superan a brecha de habilidades entre a educación universitaria e os requisitos da industria.

Para utilizar eficazmente as aprendizaxes de grao para reducir a brecha de habilidades dixitais, os empresarios deben crear roles de aprendices ou ofrecer formación financiada con impostos aos empregados existentes. Tamén deberían considerar o nivel de aprendizaxe e os estándares específicos de aprendizaxe que se aliñan coas necesidades da súa forza de traballo.

Para navegar polo complexo mundo das aprendizaxes, os empresarios poden buscar exemplos exitosos doutras organizacións. Por exemplo, Crimson, unha empresa de TI con sede en West Midlands, desenvolveu un programa de aprendizaxe exitoso. Contratan a estudantes que abandonan a escola para aprendiz de nivel 4 e ofrécenlles a oportunidade de continuar cunha formación de consultor de TI. Teñen unha alta proporción de aprendices no seu negocio e un forte compromiso para fomentar o talento do futuro.

En conclusión, as aprendizaxes de grao teñen o potencial de abordar a brecha de habilidades dixitais e preparar a próxima xeración de tecnólogos dixitais. Ao aproveitar a taxa de aprendizaxe e traballar con provedores de formación de confianza, os empresarios poden ofrecer oportunidades valiosas para que os individuos desenvolvan as súas habilidades e adquiran experiencia laboral en tecnoloxías emerxentes.

