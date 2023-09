Nova actualización de seguranza publicada para iPhones e iPads

Apple publicou unha actualización de seguranza crucial para iPhones e iPads para abordar as vulnerabilidades descubertas recentemente no software do sistema. Os investigadores do Citizen Lab da Universidade de Toronto descubriron a falla de seguridade, que estaba sendo explotada para distribuír software espía comercial chamado Pegasus. Desenvolvido e vendido pola empresa israelí NSO Group, Pegasus adoita usarse para atacar a disidentes, xornalistas e opositores políticos.

Aínda que é pouco probable que o usuario medio se vexa afectado directamente por este software espía, Citizen Lab aconsella encarecidamente a todos os usuarios que actualicen os seus dispositivos inmediatamente como medida de precaución. Instalar a actualización é un proceso sinxelo. Abre a aplicación Configuración no teu iPhone, vai a "Xeral" e selecciona "Actualización de software". Se a actualización do software de iOS 16.6.1 está dispoñible, toca nela para iniciar a instalación.

Se non atopas a actualización, volve á páxina Xeral, toca "Acerca de" e verifica o teu número de versión de iOS. Se o teu dispositivo xa está a usar iOS 16.6.1, a actualización instalouse correctamente. Non obstante, se está na versión 16.6 ou nunha iteración anterior, siga de novo os pasos mencionados anteriormente. Reiniciar o teléfono tamén pode axudar a activar a actualización. Ademais, asegúrate de ter unha conexión estable a Internet e dálle un tempo antes de intentar comprobar se hai actualizacións de novo.

É esencial manter os seus dispositivos actualizados coas últimas actualizacións de seguranza para protexerse de posibles ameazas. Ao instalar rapidamente este parche de seguranza, podes protexer aínda máis o teu iPhone ou iPad de posibles vulnerabilidades e accesos non autorizados.

