Instóuse a todos os usuarios de Apple a actualizar os dispositivos inmediatamente

Apple publicou unha actualización de seguranza crítica para iPhones e iPads para abordar as vulnerabilidades recentemente descubertas no software do seu sistema. Os fallos foron descubertos polos investigadores do Citizen Lab da Universidade de Toronto, que descubriron que estas vulnerabilidades estaban sendo explotadas activamente por un programa espía comercial chamado Pegasus, desenvolvido e vendido pola empresa israelí NSO Group.

Aínda que Pegasus adoita usarse para apuntar a individuos específicos, como disidentes, xornalistas e opositores políticos, é importante que todos os usuarios de Apple actualicen os seus dispositivos canto antes. A actualización de seguranza, etiquetada como iOS 16.6.1, pódese instalar navegando ata a aplicación Configuración do teu iPhone, seleccionando "Xeral" e despois "Actualización de software". Se a actualización non está visible, volve á páxina Xeral e toca "Acerca de" para comprobar a túa versión de iOS. Se aínda está a usar 16.6 ou unha versión anterior, repita os pasos mencionados anteriormente.

Reiniciar o teléfono e garantir unha conexión estable a Internet tamén pode provocar que apareza a actualización. É fundamental instalar esta actualización rapidamente para protexer o teu dispositivo de posibles violacións de seguridade e accesos non autorizados.

A recomendación de Citizen Lab para unha acción inmediata destaca a gravidade das vulnerabilidades que se explotaron. Aínda que cres que non es un obxectivo de ataques tan sofisticados, é esencial estar atento e actualizar o teu dispositivo para garantir a súa seguridade.

A actualización de seguranza de iOS 16.6.1 aborda as vulnerabilidades específicas explotadas polo software espía Pegasus, proporcionando aos usuarios unha protección mellorada contra ameazas potenciais. Actualizar regularmente o software do teu dispositivo é unha parte crucial para protexer a túa seguridade dixital e protexer a túa información persoal.

