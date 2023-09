The Fantasy Renaissance: From Baldur's Gate 3 a Coda

By

Nos últimos anos, houbo un notable rexurdimento da alta fantasía gonzo. A popularidade de Critical Role e outros xogos de rol de fantasía de mesa real, xunto co éxito dunha película de Dungeons & Dragons que realmente recibiu eloxios, sentou o escenario para o triunfo explosivo de Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 leva aos xogadores a unha viaxe emocionante polo Underdark mentres buscan impresionar a Karlach, un formidable berserker cun pasado escuro. Non obstante, os personaxes do xogo xa non están tan cargados sexualmente como antes, o que resulta nun ritmo máis lento para aqueles que buscan encontros románticos.

Afortunadamente, os fanáticos da dinámica de "bardo inútil e alto, berserker aficionado" poden atopar consolo en Coda, unha serie épica de fantasía coñecida polos seus elementos visuais vibrantes e o seu tema anti-doomer. Agora, os fans de Coda teñen algo que celebrar xa que a tan esperada secuela da serie orixinal está prevista para o lanzamento esta semana.

Coda ofrece unha variedade de elementos cautivadores, incluíndo un bardo desilusionado e canso de contos de heroes típicos, un escenario que lembra a Mad Max con faccións peculiares e un heroe que inxecta maxia concentrada nas veas do seu monstruoso unicornio. O escritor Simon Spurrier e o artista Matías Bergara colaboraron en Coda, que se publicou inicialmente en 2018. A historia abordaba grandes cuestións existenciais sobre salvar o mundo crendo nas persoas ou condenalo con fe cega nos heroes e na maxia, todo ao tempo que exploraba as complexidades das relacións. .

Mentres Dungeons & Dragons ofrece libros ilustrados moi ben para mergullar aos lectores no mundo da fantasía, Coda preséntase como unha experiencia verdadeiramente única, comparable a unha sorprendente obra de arte pintada ao lado dunha furgoneta xenial. A secuela de Coda mantén o estilo distintivo da serie mentres continúa as narrativas entrelazadas de Serka e Hum.

Neste renacemento fantástico consciente de si mesmos, os fans xa non necesitan conformarse cunha única historia na que aparece unha monstruosa dama berserker namorada. Poden participar en encontros románticos con Karlach en Baldur's Gate 3 e volver afondar na fascinante historia de Hum e Serka en Coda. Para aqueles que agardan ansiosamente a atención de Karlach, o lanzamento da secuela de Coda proporciona un compañeiro para gozar mentres tanto.

