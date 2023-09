Unity presenta novas tarifas para os desenvolvedores de xogos

Unity Technologies anunciou recentemente un cambio significativo na súa estrutura de tarifas para os desenvolvedores de xogos. A compañía agora fará un seguimento das instalacións de xogos e dos ingresos como parte da súa nova taxa de execución de Unity. Esta tarifa baséase no número de veces que os usuarios descargan un xogo cualificado. Unity cre que cobrar unha tarifa inicial baseada en instalacións permitirá aos creadores manter as ganancias financeiras continuas da participación dos xogadores, a diferenza do modelo de participación dos ingresos.

Non obstante, esta tarifa plana pode ser unha preocupación para os desenvolvedores de xogos que venden xogos a un custo inferior. A taxa de execución de Unity será un gasto adicional ademais doutras taxas, como o recorte do 30 % de Steam. A nova estrutura de tarifas afecta a diferentes niveis de usuarios de Unity:

Unity Personal e Unity Plus: desenvolvedores que gañaron 200,000 USD ou máis nos últimos 12 meses e que teñan polo menos 200,000 instalacións de xogos de por vida.

Unity Pro e Unity Enterprise: desenvolvedores que gañaron 1,000,000 USD ou máis nos últimos 12 meses e teñen polo menos 1,000,000 instalacións de xogos de por vida.

Esta estrutura de tarifas entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2024. Unity aclarou que a tarifa de instalación non se aplicará con carácter retroactivo. Só se cobrará por instalacións adicionais unha vez que se alcancen os limiares. Non obstante, os xogos que non cumpran os limiares ou non estean monetizados non terán que pagar as taxas. En particular, Unity tamén eliminará o límite de ingresos anuais para o plan Persoal de Unity.

Unha preocupación que expuxeron os desenvolvedores son as implicacións de privacidade do seguimento das instalacións. Unity non proporcionou detalles claros sobre como funcionará exactamente o seguimento. Ademais, cuestións como contar as claves de xogo en paquetes de caridade e rastrexar instalacións lexítimas de pago en presenza de versións piratas precisan máis aclaracións.

Con estas novas tarifas, os desenvolvedores poden comezar a considerar alternativas como o Godot Engine gratuíto e de código aberto. Queda por ver como responderá a industria aos cambios de Unity e se terán algún impacto na popularidade da plataforma.

