Unity anuncia novos cargos por instalacións de xogos mediante Unity Engine

Unity, unha plataforma líder de desenvolvemento de xogos, anunciou recentemente que implementará un novo cargo por cada xogo instalado usando o Unity Engine. Este cargo, coñecido como taxa de execución de Unity, aplicarase aos xogos que superaron un determinado limiar de ingresos e un reconto de instalacións de por vida durante o último ano.

Os limiares e taxas específicos varían dependendo do tipo de subscrición a Unity que teña o programador. Para os usuarios de Unity Personal e Unity Plus, o limiar de ingresos establécese en 200,000 dólares ao ano, cun reconto de instalacións de por vida de 200,000. Por outra banda, as contas de Unity Pro e Unity Enterprise teñen un limiar máis alto de 1 millón de dólares en ingresos ao ano e 1 millón de instalacións de por vida.

As taxas por superar estes limiares tamén son diferentes para cada tipo de subscrición. Aos desenvolvedores de Unity Personal cobraráselles 0.20 USD por cada instalación superior ao limiar, mentres que as contas de Unity Enterprise só pagan 0.01 USD por cada instalación superior a 2 millóns. Os desenvolvedores dos mercados emerxentes reciben tarifas reducidas, as contas persoais de Unity pagan 0.02 USD por instalación e as contas Enterprise pagan 0.005 USD por instalación.

En particular, estas tarifas tamén se aplicarán aos xogos existentes construídos en Unity se cumpren os limiares de ingresos e instalacións. É importante mencionar que a taxa de execución de Unity non se aplica ás aplicacións que non sexan de xogo.

Unity xustifica a implementación desta tarifa destacando que cada vez que se descarga un xogo, tamén se instala o Unity Runtime. A compañía cre que unha tarifa baseada en instalación preserva os beneficios financeiros da participación dos xogadores para os creadores, a diferenza dun modelo de reparto de ingresos.

Ademais destes cambios, Unity anunciou a retirada do seu nivel de subscrición a Unity Plus. Os subscritores de Plus existentes terán a oportunidade de actualizar a Unity Pro durante un ano ao prezo Plus.

O Unity Engine, coñecido polas súas versátiles e poderosas capacidades de desenvolvemento de xogos, conta con miles de millóns de descargas mensuais. Esta nova estrutura de tarifas ten como obxectivo apoiar o crecemento e desenvolvemento continuos dos creadores de xogos mantendo a integridade do ecosistema de Unity.

