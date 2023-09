Nova asociación entre a Universidade de Limerick e Dell Technologies para avanzar na investigación do cancro

Unha nova asociación entre a Universidade de Limerick e Dell Technologies está preparada para revolucionar a investigación e o diagnóstico do cancro mediante solucións impulsadas pola tecnoloxía. A colaboración ten como obxectivo mellorar as capacidades do Centro de Investigación do Cancro Dixital da Universidade de Limerick, concretamente no campo da oncoloxía.

O aspecto clave desta asociación é o desenvolvemento dunha plataforma de intelixencia artificial (IA) por parte de Dell, deseñada especificamente para o Centro de Investigación do Cancro Dixital. Esta plataforma permitirá aos médicos proporcionar unha atención máis eficaz aos pacientes con linfoma de células B mellorando os tempos de diagnóstico e mellorando as opcións de tratamento. Ademais, facilitará a investigación preditiva e diagnóstica, permitindo aos investigadores crear unha representación virtual, ou "xemelgo dixital", dos pacientes. Isto proporcionará información valiosa sobre as estratexias de tratamento e axudará ao desenvolvemento de terapias personalizadas.

Os investigadores do Centro de Investigación Dixital do Cancro céntranse actualmente en investigar o papel do coláxeno na progresión e propagación do tumor por todo o corpo. Ao identificar formas de bloquear o coláxeno, esperan atopar novos enfoques para tratar os tumores antes de que metastase.

O profesor Paul Murray, director da Unidade de Patoloxía Dixital do Centro de Investigación do Cancro Dixital, expresou o seu entusiasmo pola nova asociación, destacando o potencial para avanzar na comprensión do desenvolvemento do cancro e mellorar a atención ao paciente. Catherine Doyle, directora xeral de Dell Technologies Ireland, fixo fincapé na importancia da plataforma impulsada pola IA para ofrecer tratamentos de precisión e levar a investigación clínica a novas alturas.

Esta asociación supón un importante paso adiante na loita contra o cancro, co potencial de ter un profundo impacto en innumerables vidas. Mostra o poder da colaboración entre a academia e as empresas tecnolóxicas para impulsar a innovación na atención sanitaria.

Fontes: Universidade de Limerick, Dell Technologies