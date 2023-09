Os futuros de accións estadounidenses loitan mentres os comerciantes agardan o evento de Apple e os datos económicos

Os futuros de accións estadounidenses afrontan desafíos xa que os comerciantes seguen a ser cautelosos ante o evento de mercadotecnia de Apple e os datos clave de inflación e vendas polo miúdo. Os futuros do S&P 500 caeron un 0.2%, os futuros do Dow Jones Industrial Average caeron un 0.2% e os futuros do Nasdaq 100 baixaron un 0.3%. O luns, o Dow Jones Industrial Average subiu un 0.25%, o S&P 500 aumentou un 0.67% e o Nasdaq Composite gañou un 1.14%.

Os comerciantes dubidan en facer apostas alcistas significativas debido aos próximos catalizadores do mercado. As accións de Apple son lixeiramente máis altas xa que os investidores agardan o evento de mercadotecnia da compañía, onde se espera que se revelen novos iPhones. O evento ten o potencial de impactar significativamente no mercado. Ademais do evento de Apple, o apetito polas grandes accións tecnolóxicas tamén se probará coa cotización de 50 millóns de dólares de ARM en Nova York. A IPO xa se subscribiu en exceso en 10 veces, o que suxire unha demanda prometedora que podería levar a unha revisión á alza do prezo da IPO.

Outro factor que afecta o sentimento do mercado son os custos de endebedamento de referencia de EE. UU. a 10 anos, que están preto dos seus niveis máis altos desde 2008. Os comerciantes están observando de preto as actualizacións económicas, incluíndo o informe do índice de prezos ao consumidor dos Estados Unidos dos prezos ao produtor de agosto e agosto e os números de vendas polo miúdo. Estes datos influirán no proceso de toma de decisións da Reserva Federal nas súas próximas deliberacións políticas. A pesar dos retos, a Reserva Federal aínda se dedica a estabilizar a economía, aínda que acadar o obxectivo de inflación desexado do 2% pode levar tempo.

En xeral, esta semana revelarase a dirección dos mercados de accións estadounidenses, dependendo do resultado dos próximos eventos e dos datos económicos.

Fontes: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management