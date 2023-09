O grupo TUI pretende trasladar a maioría das reservas á aplicación TUI

TUI Group, o maior operador turístico de paquetes vacacionais de Europa, marcou un ambicioso obxectivo a longo prazo de trasladar máis do 50% das súas reservas á súa aplicación TUI. Actualmente, as reservas de aplicacións só representan menos do 10 % das súas vendas en mercados clave como o Reino Unido e Alemaña. O conselleiro delegado de TUI Group, Sebastian Ebel, cre que transformar a aplicación nun portelo único para viaxes axudará a reducir os custos asociados ás canles de marketing de rendemento como Google e aumentará as reservas repetidas a través de clientes fieis.

Para acadar este obxectivo, TUI estivo centrado na transformación dixital xunto ás súas axencias de viaxes físicas. A compañía lanzou novas plataformas TUI onde vende aloxamentos, paseos e actividades independentes. A aplicación TUI, tamén coñecida como TUI Digital Assistant, agora permite aos viaxeiros buscar, planificar e reservar todos os aspectos das súas vacacións, incluídos voos, aloxamento, experiencias e paquetes vacacionais.

TUI tamén pretende expandirse máis aló das súas ofertas tradicionais de sol e praia. Leva 50 anos optimizando este tipo de vacacións e agora indícase en novas áreas como os destinos urbanos. A compañía viu unha maior demanda de experiencias de destino na cidade, sendo Barcelona, ​​Roma e Milán os tres principais destinos. TUI Musement, a división de excursións e actividades do grupo, tamén investiu en experiencias de marca como TUI Collections para ter un mellor control sobre a calidade e a entrega.

O mercado nórdico liderou a viaxe dixital de TUI, con case todas as vendas realizándose en liña. A estratexia dixital de TUI na rexión nórdica inclúe un énfase nos espazos interactivos e comunitarios dentro dos hoteis, así como en experiencias baseadas en actividades que atenden os intereses dos viaxeiros nórdicos.

En xeral, o obxectivo de TUI Group de trasladar a maioría das reservas á súa aplicación reflicte o seu compromiso coa transformación dixital e a mellora da experiencia do cliente. Ao ofrecer un portelo único para as viaxes e ampliar a súa oferta de produtos, TUI pretende competir con outras axencias de viaxes en liña no espazo e garantir a rendibilidade a longo prazo.

Fontes: Skift