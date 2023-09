O grupo TUI pretende trasladar máis do 50% das reservas á aplicación TUI

TUI Group, o maior operador turístico de paquetes vacacionais de Europa, marcou o obxectivo de transferir máis do 50% das súas reservas á súa aplicación TUI. Actualmente, as reservas de aplicacións representan menos do 10% das súas vendas en mercados clave como o Reino Unido e Alemaña. O CEO do Grupo TUI, Sebastian Ebel, quere transformar a aplicación nunha tenda de viaxes única, reducindo os custos asociados ás canles de mercadotecnia de rendemento e mellorando as reservas repetidas a través de clientes fieis.

A aplicación TUI, tamén coñecida como TUI Digital Assistant, lanzouse inicialmente en 2014 como ferramenta de comunicación para os clientes. Agora permite aos viaxeiros buscar, planificar e reservar todos os aspectos das súas vacacións, incluídos voos, aloxamento, experiencias e paquetes vacacionais. TUI tamén ofrece aloxamento independente e reservas de viaxes e actividades nas súas plataformas.

A pesar do foco na aplicación TUI, a compañía seguirá ofrecendo aplicacións separadas como TUI Blue para interaccións e servizos específicos do hotel. O 80 % dos hóspedes das vacacións do paquete TUI xa descarga e usa a aplicación principal de TUI.

No mercado nórdico, TUI experimentou un crecemento significativo nas reservas de aloxamentos independentes, cun 80% das reservas realizadas por clientes que aínda non viaxaron con TUI. Este mercado tamén amosou un forte interese polos espazos interactivos e comunitarios dentro dos hoteis de TUI, así como polas experiencias de actividade e actividades deportivas.

TUI está a expandirse máis aló das súas ofertas tradicionais de sol e praia e aventúrase en destinos da cidade. As experiencias dos destinos urbanos, como as excursións á terra, experimentaron un aumento da demanda e as coleccións TUI nos destinos das cidades experimentaron un aumento do 90 % nas reservas. TUI Musement, a división de excursións e actividades do grupo, está a investir en experiencias de marca e asociacións para mellorar a súa oferta.

En xeral, TUI Group céntrase na transformación dixital e compite con outros axentes de viaxes en liña. Co seu ambicioso obxectivo de trasladar máis do 50% das reservas á súa aplicación TUI, a compañía pretende axilizar o proceso de reserva, reducir custos e aumentar a fidelidade dos clientes.

Fontes: Skift