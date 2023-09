Total War: Pharaoh ofrece novas mecánicas emocionantes nunha fórmula familiar

Total War, unha popular serie de xogos, lanzou a súa última entrega, Total War: Pharaoh. A pesar de experimentar algo de fatiga de Total War debido ás numerosas iteracións do xogo nos últimos 20 anos, Total War: Pharaoh conseguiu reavivar a emoción. Desenvolvido polo estudo Sophia de Creative Assembly, o xogo ofrece unha experiencia clásica de espadas e sandalias cun novo e interesante xiro.

Unha das características máis destacadas de Total War: Pharaoh é a extensa mecánica da campaña. O xogo introduce un novo nivel de complexidade coa introdución de postos avanzados. Estes postos avanzados actúan como espazos adicionais de construción, proporcionando aos xogadores opcións máis estratéxicas ao desenvolver as súas rexións. Esta capa engadida de granularidade reflicte o mundo preindustrial onde as aldeas rodeaban as cidades e as cidades estaban centradas arredor das cidades. A inclusión de postos avanzados tamén permite a especialización das rexións, mellorando a personalización do xogo.

Ademais do Nilo, Total War: Pharaoh amplía a súa área de xogo para incluír a rexión histórica de Napata, o Levante e a parte centro-sur de Anatolia. Porén, áreas como as costas norte e oeste da Turquía actual seguen sendo inaccesibles, pero xogan un papel crucial no xogo como lugares desde os que os pobos do mar lanzan os seus ataques.

O obxectivo principal do xogo é que os xogadores se convertan no Faraón de Exipto ou no Gran Rei dos hititas. Os gobernantes deben acumular lexitimidade, un recurso xerado mediante o control dos terreos núcleo, a construción de edificios específicos e a aprobación de reais decretos. Unha vez que se obtén a suficiente lexitimidade, os gobernantes poden desafiar ao líder actual nunha guerra civil, enfrontándose potencialmente a outros competidores. Converterse no gobernante é só o comezo, xa que os xogadores deben seguir acumulando poderes reais e construír o seu Antigo Legado, emulando aos grandes gobernantes do pasado.

Total War: Pharaoh introduce un sistema de corte real cautivador, que ofrece varias posicións con poderes únicos. Os xogadores poden interactuar con estes membros da corte, procurando favor ou conspirando contra eles. Establecer relacións cos membros pode conceder acceso a unidades especiais ou incluso provocar chantaxes e ameazas para conseguir poder. A intrincada dinámica da pista engade profundidade e intriga ao xogo.

Total War: Pharaoh rexuvenece a serie Total War coa súa mecánica única e o seu enfoque refrescante. Este xogo promete unha experiencia emocionante e envolvente, tanto se es un fan de longa data como se es novo da serie.

