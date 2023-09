Unha guía completa dos concentradores USB: os compañeiros dixitais perfectos

Os concentradores USB son dispositivos versátiles que se presentan en varias formas para atender necesidades específicas. Tanto se estás sempre en movemento como se necesitas capacidades de alta velocidade para tarefas esixentes, hai un concentrador USB para ti. Estes concentradores varían en tamaño, velocidade e funcións, e ofrecen unha ampla gama de opcións para satisfacer os teus requisitos exclusivos.

Nesta guía completa, exploraremos o mundo dos concentradores USB e presentarémosche unha selección das principais opcións dispoñibles en liña. Estes hubs non son só accesorios; son compañeiros dixitais deseñados para simplificar a túa vida e mellorar a xestión do teu dispositivo. Afondaremos nas súas funcións, vantaxes e aplicacións do mundo real, para axudarche a atopar o concentrador USB perfecto para integrarse perfectamente co teu estilo de vida dixital.

Hub USB Portronics Mport 31

O concentrador USB Portronics Mport 31 é un concentrador versátil que ofrece catro portos USB adicionais nun dispositivo. Cun porto USB 3.0 para transferencias de datos rápidas e tres portos USB 2.0, a multitarefa convértese nunha brisa. É compatible con varios dispositivos, como teclados e ratos, e incluso inclúe unha garantía de 1 ano para tranquilidade. Se necesitas portos USB adicionais para o teu portátil ou PC, este concentrador ten cuberto.

especificacións:

Marca: Portronics

Cor: Gris

Interface de hardware: USB

Dispositivos compatibles: tabletas, portátiles, escritorios

Total de portos USB: 4

Hub USB Zebronics ZEB-90HB

O concentrador USB Zebronics ZEB-90HB é un dispositivo práctico para ampliar as túas opcións de conectividade. Con catro portos USB 2.0 e un cable de 50 cm, é compatible con portátiles, PCs e MacBooks. O seu deseño de peto faino perfecto para usar en movemento. Aínda que funciona a velocidades USB 2.0, limitando as súas capacidades de transferencia de datos, ofrece comodidade e funcionalidade plug-and-play. É un accesorio útil para aqueles que necesitan portos USB adicionais mentres viaxan.

especificacións:

Marca: Zebronics

Cor: negro

Interface de hardware: USB

Característica especial: Plug and Play

Dispositivos compatibles: ordenadores portátiles, escritorios

Hub USB Quantum de 4 portos

O concentrador USB Quantum de 4 portos (QHM7532) é o teu compañeiro de produtividade, que ofrece unha conectividade perfecta para varios dispositivos. Cun porto USB 3.0 e tres portos USB 2.0, podes conectar ata catro dispositivos USB á vez. A ranura USB 3.0 permite transferencias de datos ultrarrápidas a 5 Gbps, ideal para compartir ficheiros rapidamente. É compatible con dispositivos como teclados, ratos e pen drives. Ademais, inclúe unha garantía do fabricante de 1 ano para unha maior tranquilidade.

especificacións:

Marca: Quantum

Cor: negro

Interface de hardware: USB, USB 3.0, USB 2.0

Fonte: o artigo orixinal non proporciona URL para as fontes.

Definicións:

Hub USB: Un concentrador USB é un dispositivo que amplía un único porto USB a varios portos, o que lle permite conectar máis dispositivos USB ao seu ordenador ou portátil.

USB 3.0: Tamén coñecido como SuperSpeed ​​USB, USB 3.0 é a terceira revisión importante do estándar Universal Serial Bus, que ofrece velocidades de transferencia de datos máis rápidas en comparación cos seus predecesores.

USB 2.0: USB 2.0 é a segunda revisión importante do estándar Universal Serial Bus, que ofrece velocidades de transferencia de datos máis lentas en comparación co USB 3.0.