Problemas de rendemento do PC de Starfield: por que pode ser necesaria unha actualización

By

Starfield, o xogo moi esperado da desenvolvedora Bethesda, lanzouse oficialmente para Xbox Series X/S e PC o 6 de setembro. Aínda que o xogo foi ben recibido polos xogadores, algúns usuarios de PC experimentaron un rendemento decepcionante. Nunha entrevista con Bloomberg Technology, Todd Howard, o director de Starfield, suxeriu que podería ser necesario actualizar o hardware do PC para gozar ao máximo do xogo.

Cando se lle preguntou por que o xogo non estaba optimizado para PC, Howard respondeu: "Optimizamos o xogo para PC. Está funcionando xenial. É un xogo de nova xeración para PC. Realmente impulsamos a tecnoloxía, polo que é posible que necesites actualizar o teu PC para este xogo".

Aínda que algúns fans eloxiaron a Starfield, outros expresaron a súa molestia co seu rendemento en PC. As queixas inclúen problemas con interiores pequenos que requiren pantallas de carga e o xogo non está optimizado. Estas frustracións foron expresadas en plataformas como YouTube e Twitter.

Aínda que pode ser frustrante cando un PC non pode executar os xogos máis recentes, tamén forma parte da natureza en constante evolución da tecnoloxía. Bethesda recomenda hardware específico para un rendemento óptimo, incluíndo un procesador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K, unha tarxeta gráfica AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti e 16 GB de RAM. Non obstante, o cumprimento destes requisitos mínimos pode non producir o mellor rendemento para un xogo con uso intensivo de CPU como Starfield.

En definitiva, actualizar o hardware do PC é unha opción persoal para os xogadores que queiran experimentar xogos como Starfield no seu mellor momento. Aínda que pode implicar un investimento financeiro, é unha práctica habitual na comunidade de xogos actualizar o hardware periodicamente.

Fontes:

- Entrevista de Bloomberg Technology con Todd Howard