Problemas de rendemento do PC Starfield: é hora de actualizar?

Starfield, o lanzamento moi esperado do desarrollador Bethesda, finalmente fixo o seu debut en Xbox Series X/S e PC o 6 de setembro. Non obstante, algúns usuarios de PC estiveron experimentando problemas de rendemento co xogo. Nunha entrevista con Bloomberg Technology, o director de Bethesda e Starfield, Todd Howard, suxire que pode ser hora de que os xogadores de PC consideren actualizar os seus sistemas.

Cando se lle preguntou sobre a falta de optimización para a versión do xogo para PC, Howard respondeu dicindo: "Optimizamos o xogo para PC. Está funcionando xenial. É un xogo de nova xeración para PC. Realmente impulsamos a tecnoloxía, polo que é posible que necesites actualizar o teu PC para este xogo". A pesar de que algúns fans expresan frustración co rendemento do xogo, Bethesda sostén que hai moitas características excelentes en Starfield e que os fans están respondendo positivamente.

Non obstante, moitos xogadores de PC expresaron as súas preocupacións nas plataformas de redes sociais. Os comentarios en YouTube e Twitter apuntan a problemas como pantallas de carga frecuentes, optimización deficiente e fallos. Algúns usuarios incluso informan de que as tarxetas gráficas de gama alta como o 4090 loitan por manter unha taxa de cadros estable.

Cando se trata dos requisitos do sistema de PC, Bethesda recomenda polo menos un procesador AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K, unha tarxeta gráfica AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce 1070 Ti e 16 GB de RAM. Aínda que cumprir os requisitos mínimos pode permitir que o xogo se execute, é posible que non ofreza a mellor experiencia para un xogo con uso intensivo de CPU como Starfield.

En conclusión, aínda que Starfield trae un universo novo e emocionante aos xogadores, algúns usuarios de PC poden ter que considerar actualizar os seus sistemas para gozar ao máximo do xogo. Bethesda recoñece que o xogo supera os límites da tecnoloxía e que cumprir os requisitos mínimos pode non garantir un rendemento óptimo. Pode ser frustrante investir nunha actualización de PC, pero para os entusiastas que queren manterse na vangarda dos xogos, é un investimento necesario.

Fontes: Bloomberg Technology