O director de Starfield fala de vehículos, rendemento de PC e moito máis

Nunha entrevista recente, o director de Bethesda, Todd Howard, e o CEO de Xbox, Phil Spencer, responderon a varias preguntas sobre o xogo recentemente lanzado, Starfield. Un dos temas tratados foi a ausencia de vehículos terrestres no xogo. Howard explicou que aínda que consideraron implementar vehículos terrestres, o estudo finalmente decidiu que era importante que os xogadores viaxesen a pé despois de desembarcar dos seus barcos. Isto permitiu aos desenvolvedores medir a velocidade dos xogadores e deseñar o xogo en consecuencia. Ademais, introducir vehículos tería alterado significativamente a experiencia de xogo. Non obstante, Howard mencionou que os xogadores aínda teñen un barco e un jetpack, que poden considerarse vehículos por dereito propio.

A entrevista tamén tocou o rendemento de Starfield para PC e a exclusividade de Xbox. Cando se lle preguntou, Howard rexeitou a idea de que o xogo non estaba optimizado para PC. Afirmou que Starfield é un xogo da xeración actual, o que implica que algúns xogadores poden ter que actualizar os seus ordenadores para gozar plenamente del. En resposta a unha pregunta sobre a competencia doutros xogos como Baldur's Gate, Howard non abordou directamente o título de Larian Studios, senón que expresou a crenza de que Starfield implicaría aos xogadores durante moitos anos.

Durante a entrevista, Phil Spencer proporcionou información desde a perspectiva empresarial. Revelou que Starfield é actualmente a exclusiva de Xbox da xeración actual máis xogada, con miles de xogadores en Game Pass. Ademais, sinalou que Starfield é o xogo máis desexado de Bethesda en Steam. Non obstante, optou por non revelar se The Elder Scrolls 6 tamén sería exclusivo para Xbox e PC.

En xeral, a entrevista arroxou luz sobre varios aspectos de Starfield, incluíndo a decisión creativa detrás da ausencia de vehículos terrestres, os requisitos de rendemento para PC e a recepción do xogo en termos de popularidade e lista de desexos. Co seu enfoque único da exploración espacial, Starfield presenta unha nova e emocionante aventura para Bethesda e xerou unha importante expectación entre xogadores e fans.

