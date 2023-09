Apple lanza unha actualización de seguranza para parchear a vulnerabilidade do software explotado

Apple publicou unha actualización de seguranza importante para iPhones e iPads en resposta ao descubrimento de vulnerabilidades de seguridade recentemente explotadas no software do sistema dos dispositivos. As vulnerabilidades foron descubertas por investigadores do Citizen Lab da Universidade de Toronto, que descubriron que a falla do software estaba sendo utilizada activamente para ofrecer un spyware comercial chamado Pegasus, desenvolvido e vendido pola empresa israelí NSO Group.

Pegasus é unha ferramenta poderosa e cara que se utiliza principalmente para atacar a disidentes, xornalistas e opositores políticos. Polo tanto, é improbable que o usuario medio se vexa afectado directamente. Non obstante, Citizen Lab recomenda encarecidamente a todos os usuarios que actualicen os seus dispositivos inmediatamente para protexerse contra posibles ameazas.

Para instalar a actualización, os usuarios de iPhone deben navegar ata "Configuración", seleccionar "Xeral" e despois escoller "Actualización de software". Se se amosa a actualización do software iOS 16.6.1, toque para iniciar o proceso de instalación. Se a actualización non é visible, os usuarios deben volver á páxina Xeral, seleccionar "Acerca de" para verificar o seu número de versión de iOS. Se o número de versión é 16.6.1, a actualización xa está instalada. Se o dispositivo aínda está usando a versión 16.6 ou unha iteración anterior, os usuarios deben repetir os pasos mencionados anteriormente.

Se a actualización non aparece, recoméndase reiniciar o iPhone e comprobar a conexión a Internet. Se a actualización aínda non é visible, recoméndase esperar un tempo antes de tentalo de novo.

Esta actualización de seguranza reforza o compromiso de Apple de abordar rapidamente calquera vulnerabilidade coñecida para garantir a privacidade e a seguridade dos seus usuarios.

