Intel presenta Thunderbolt 5: aumenta o ancho de banda para unha carga máis rápida e GPU externas

Intel presentou recentemente Thunderbolt 5, un novo estándar que ofrece un aumento significativo do ancho de banda para o conector popular. Con Thunderbolt 5, os usuarios poden esperar cargar os portátiles conectados a un ritmo moito máis rápido en comparación co seu predecesor, Thunderbolt 4. Ademais, Intel ve o potencial de Thunderbolt 5 para revivir un produto previamente ignorado: a unidade de procesamento de gráficos (GPU) externa para xogadores. e creativos.

Cun ancho de banda bidireccional impresionante de 80 gigabits, o dobre do Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 tamén ofrece un sorprendente ancho de banda de 120 Gbps para pantallas externas. Este aumento triple permite aos usuarios alimentar varias pantallas 8K ou unha pantalla cunha frecuencia de actualización excepcional de ata 540 Hz. Esta mellora fai de Thunderbolt 5 unha opción desexable para aqueles que buscan os mellores monitores de xogos do mercado.

A maior velocidade e maior ancho de banda de Thunderbolt 5 non só benefician as transferencias de datos senón tamén as velocidades de carga. Os dispositivos Thunderbolt 5 poden ofrecer ata 240 W de potencia, eliminando potencialmente a necesidade dun porto de alimentación separado en moitos portátiles. Este desenvolvemento permite máis espazo para portos adicionais no chasis do portátil, mellorando a comodidade e a conectividade.

Segundo Jason Ziller, xefe da División de Conectividade de Clientes de Intel, o aumento do ancho de banda de Thunderbolt 5 podería xerar un interese renovado polas tarxetas gráficas externas. No pasado, a xente compraba carcasas que albergaban potentes tarxetas gráficas e fontes de alimentación para mellorar as capacidades gráficas dos seus ordenadores. Non obstante, estas GPU externas nunca gañaron unha popularidade xeneralizada debido ao seu custo e volume. Ziller cre que o rendemento mellorado de Thunderbolt 5 podería traer as GPU externas de novo ao mainstream, xa que a duplicación do ancho de banda abre oportunidades para mellorar o rendemento e ampliar as capacidades.

Ziller tamén insinuou a posibilidade de aceleradores de IA externos no futuro, citando a crecente demanda de IA no espazo do cliente. Aínda que non se espera que os dispositivos equipados con Thunderbolt 5 saian ao mercado ata 2024, os consumidores poden prever un notable aumento da velocidade e o potencial rexurdimento das GPU externas.

En conclusión, o Thunderbolt 5 de Intel ofrece un ancho de banda significativamente mellorado, o que permite unha carga máis rápida e o potencial renacemento das GPU externas. Coa capacidade de alimentar pantallas de alta resolución e ofrecer maior potencia, Thunderbolt 5 está preparado para mellorar a experiencia do usuario para xogadores, creativos e calquera que busque transferencias de datos máis rápidas. Non obstante, teremos que esperar ata 2024 para ver todo o potencial de Thunderbolt 5 e o seu impacto no mercado.

