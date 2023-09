Instagram Threads amplía a función de busca a máis países

By

Boas noticias para os usuarios de Instagram Threads! A función de busca, que se probou inicialmente en Australia e Nova Zelandia, está agora a expandirse a moitos países de fala inglesa e española. Mark Zuckerberg, o CEO de Meta, a empresa detrás de Threads, compartiu esta emocionante actualización. Isto significa que os usuarios de países como Arxentina, India, México, Reino Unido e Estados Unidos agora poden utilizar a función de busca básica en Threads.

Esta función de busca é un paso adiante importante para Threads xa que pretende converterse nunha rede social completa. Mark Zuckerberg tamén insinuou as próximas actualizacións que poden levar esta función de busca a máis países. Non obstante, é importante ter en conta que non todos os países da Unión Europea están incluídos nesta expansión debido aos desafíos normativos relacionados coas leis de protección de datos dos usuarios.

Antes desta actualización, Threads tiña unha función de busca limitada que só permitía aos usuarios atopar outros usuarios de Threads, sen a posibilidade de buscar publicacións ou contido. Coa introdución da busca de texto completo, os usuarios agora poden buscar palabras clave específicas e temas tratados na plataforma, mellorando a experiencia global do usuario.

A expansión da función de busca en Threads forma parte dos esforzos continuos de Instagram para aumentar o compromiso na plataforma. Os fíos gañaron popularidade inicialmente ao conectar novos usuarios coa súa aplicación principal, Instagram, para axudarlles a gañar seguidores e conectar con outros usuarios facilmente.

Aínda que Threads introduciu algunhas funcións novas desde o seu lanzamento, como un feed cronolóxico, un lugar para ver os gústame, unha pestana de repostos e varias melloras, aínda carece de certas funcións para competir con outras plataformas como X (anteriormente coñecida como Twitter). Os usuarios buscan funcionalidades como listas, marcadores e tendencias, que fixeron de Twitter un centro de conversas globais.

Sen funcións como a busca e as tendencias, Threads non pode sentirse como unha rede de noticias en tempo real. Non obstante, coa ampliación da función de busca, Threads está dando un paso máis preto de converterse nunha rede social máis completa.

