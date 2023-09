Explorando os deseños de barcos divertidos e xeniais en Starfield

By

Desde o lanzamento de Starfield, os xogadores non perderon tempo en elaborar os seus propios deseños de barcos únicos e imaxinativos. Desde recrear embarcacións icónicas de franquías queridas como Mass Effect, Star Wars e Halo ata engadir os seus propios xiros funky, a creatividade no deseño de naves é realmente impresionante.

O Barco Invencible

Un deseño de barco destacado é o Barco Invencible, chamado acertadamente porque os inimigos sempre apuntan ao centro do barco, pero este barco carece intelixentemente dun centro. Creado por Morfalath, o barco luce un interior angular e labirinto cheo de vainas claustrofóbicas e escaleiras. Semella algo que produciría a Oficina Federal de Control se se aventurasen ao espazo.

A Perla Negra

Inspirándose na franquía de Piratas do Caribe, SnaKeMuHo recreou a lendaria Perla Negra. Pode navegar máis suavemente na auga, pero a súa presenza en Starfield engade un toque aventureiro. Imaxina sentir a brisa do mar e escoitar o chirrido da nave mentres exploras o cosmos.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, un personaxe querido coñecido por aparecer en lugares inesperados, chegou a Starfield. Creada por MrCaine332, esta versión mantén os clásicos ollos entrebismados, garantindo que os fanáticos da locomotora británica se sintan como na casa na inmensidade do espazo.

Cangrexo espacial xigante

Inspirado no xogo Fight Crab, vwinks deseñou un colosal barco crustáceo mecha. A primeira vista, parece ser unha embarcación estándar con dúas pinzas unidas, pero un exame máis detallado revela as súas proporcións épicas. Destaca o deseño do barco, especialmente en planos dramáticos capturados dentro dunha tormenta de area.

Tren Espacial

Aínda que non é o barco máis práctico, o tren espacial mostra o potencial de deseños creativos de naves. O espazo de almacenamento a bordo sería amplo, perfecto para acumular tesouros e mercar mercadorías. Aínda que non sexa funcional, o barco visualmente rechamante deseñado por lemonprincess é un espectáculo para contemplar.

Autobús Escolar Máxico

Os fans dos debuxos animados Magic School Bus dos anos 90 apreciarán a recreación de sp7r. Este barco serve como único medio de transporte para un neno entre sistemas, facendo da viaxe á escola unha aventura inesquecible. Recrear este amado deseño ofrece nostalxia e capricho para os que creceron vendo a serie educativa.

Planet Express

Outra creación de sp7r, a nave Planet Express de Futurama, é recoñecible ao instante e engade un toque colorido ao universo Starfield. Aínda que carece de capacidades de mobilidade e combate, este buque de carga captura á perfección o espírito da serie orixinal.

Cubo de Borg

IngeniousIdiocy creou unha impresionante recreación da ominosa nave Borg's Cube de Star Trek. A pesar de ser pouco práctico e ás veces obstruír a cámara, a capacidade de facer voar un cubo flotante é un logro en si mesmo. Encontrar esta nave na inmensidade do espazo sería unha experiencia verdadeiramente inesquecible.

Cruceiro Clase Consular

DaMightyMilkMan trae a elegancia do cruceiro de clase consular de Star Wars a Starfield. Aparte de destacar os deseños máis comúns de Millennium Falcon e X-Wing, este barco menos coñecido da era de Clone Wars mostra a amplitude dos deseños de naves de Star Wars.

Adiante ao amencer

VantaGenesis ofrece aos xogadores a oportunidade de pilotar o UNSC Forward Unto Dawn, unha enorme nave familiar para os fanáticos de Halo. Este barco, visto nos momentos finais de Halo 3, engade un toque de nostalxia aos fans da emblemática serie de xogos.

Con máis de 6 millóns de xogadores que se unirán a Starfield no seu primeiro día completo, podemos esperar barcos aínda máis incribles para adornar o xogo. A creatividade da comunidade segue a sorprender, e será interesante ver que outros deseños únicos e imaxinativos aparecen a medida que o xogo vaia medrando en popularidade.

