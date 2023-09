Novos reloxos Apple e iPhone 15 Pro con sensores actualizados e chasis de titanio

By

Segundo un informe de Bloomberg, o próximo Apple Watch Series 9 centrarase en mellorar os seus sensores para mellorar a velocidade, a eficiencia e a precisión. Unha das principais actualizacións será un novo sensor óptico de frecuencia cardíaca, co obxectivo de proporcionar unha maior precisión para varias funcións de saúde, como alertas de frecuencia cardíaca anormal. Ademais, o Apple Watch Series 9 incorporará un novo chip de banda ultra ancha U2, que se espera que mellore o seguimento de precisión dentro da aplicación Find My para os elementos perdidos.

En canto ao deseño, o Apple Watch Series 9 manterá o seu aspecto actual, con modelos dispoñibles en caixas de 41 mm e 45 mm. Non obstante, haberá un cambio cara ás fundas impresas en 3D para modelos de aceiro inoxidable, aliñando co enfoque ecolóxico de Apple. O modelo Ultra tamén manterá o seu tamaño de caixa de 49 mm.

Por outra banda, a liña do iPhone 15 Pro está configurada para sufrir algúns cambios significativos. Os novos modelos contarán cun chasis de titanio, o que os fai aproximadamente un 10 por cento máis lixeiros que os seus predecesores. O deseño de titanio ofrecerá un acabado mate, eliminando as manchas de pegadas dixitais e presentando bordos redondeados para mellorar a ergonomía. Ademais, os catro modelos de iPhone 15 recibirán o chip de banda ultra ancha U2, así como un botón de acción para substituír o interruptor de anel/silencio. O iPhone 15 Pro tamén introducirá un chasis renovado para facilitar as reparacións.

Aínda que os detalles sobre os AirPods son escasos, rumores de que os AirPods Pro recibirán un porto USB-C no seu caso. Ademais, espérase que os AirPods e AirPods Max habituais pasen de conexións Lightning a USB-C o ano seguinte.

En xeral, estas actualizacións indican o compromiso de Apple para mellorar o rendemento e a experiencia do usuario dos seus dispositivos insignia. O foco nos sensores mellorados e un chasis de titanio máis lixeiro demostra a dedicación da empresa á innovación e á satisfacción do cliente.

