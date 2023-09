O xogador crea un barco "imbatible" en Starfield

By

Un xogador creativo do xogo Starfield recentemente lanzado deseñou un barco que está a ser aclamado como "imbatible". Redditor Morfalath descubriu un patrón de IA interesante no xogo: a IA sempre apunta ao medio da nave do xogador. Usando este coñecemento, Morfalath decidiu crear un barco que carece de medio, o que resultou nunha embarcación de forma estraña.

Aínda que a imaxe compartida en Reddit non fai xustiza ao barco, Morfalath tamén subiu un vídeo da creación en YouTube. A primeira vista, o barco parece enorme, cunhas dimensións máximas en lonxitude, ancho e alto. Non obstante, a súa estética dista moito de ser agradable. Semella un desorde de bloques que se pode atopar en Minecraft.

A pesar da súa aparencia pouco atractiva, a funcionalidade do barco prima. Funciona excepcionalmente ben nas batallas espaciais, polo que son unha brisa para o xogador. Non obstante, manobrar ao redor do barco resulta ser un desafío. É un labirinto confuso de bloques case idénticos e escaleiras interminables. Localizar a cabina só pode ser unha tarefa desalentadora.

Starfield xa alcanzou unha gran popularidade, atraendo a seis millóns de xogadores. Este número asombroso constitúeo como o lanzamento máis grande da historia de Bethesda. Cunha base de xogadores tan grande, é probable que vexamos moitas máis creacións de xogadores únicas e pouco convencionais no futuro.

Para afondar na aventura espacial de Bethesda e embarcarte nas túas propias viaxes intergalácticas, asegúrate de consultar a nosa completa guía de Starfield.

Definicións:

– Starfield: un xogo recentemente lanzado de Bethesda, coñecido polo seu tema de exploración espacial.

– AI: Intelixencia Artificial, neste caso referíndose a opoñentes controlados por ordenador no xogo.

– Reddit: unha comunidade en liña onde os usuarios poden compartir contido e participar en discusións.

- Minecraft: un popular videoxogo sandbox coñecido polo seu xogo de construción baseado en bloques.

