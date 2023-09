Os xogadores de Starfield crean barcos inmellorables pero feos

Os xogadores de Starfield descubriron unha solución única para as súas malas habilidades de pilotaxe deseñando barcos que son practicamente indestructibles debido ás súas formas pouco convencionais. Estes deseños de barcos foron compartidos en plataformas como Reddit, mostrando a creatividade e o enxeño dos xogadores.

O deseño dun barco, coñecido como Fat L ou L-Wing, está a ser aclamado como "efectivamente inmune" aos danos do inimigo. A forma asimétrica de L da nave confunde as naves inimigas, o que dificulta a orientación da súa estrutura. O creador do Fat L, o usuario de Reddit Solace_of_the_Thorns, cuestionou inicialmente como os NPC se dirixían aos xogadores e decidiu explotalo creando un deseño non convencional. O punto medio da nave, que é o punto obxectivo dos inimigos, sitúase deliberadamente no espazo en lugar de dentro da nave. Isto fai que os mísiles inimigos perdan o barco por completo, polo que é practicamente invulnerable aos ataques frontales. Non obstante, a desvantaxe é que o aspecto do barco é menos que atractivo.

Un videoclip publicado por Solace_of_the_Thorns mostra o Fat L en acción, revelando a nave apilada cos módulos de hábitat de Starfield e presentando unha estrutura de brazo fino e longo para crear a forma de L. Aínda que o barco pode non gañar ningún concurso de beleza, non se pode negar a súa eficacia no combate.

Outro deseño de barcos que aproveita as ferramentas de construción naval de Starfield é un barco cadrado creado polo usuario de Reddit Morfalath. Este barco empurra ao máximo as restricións de lonxitude, anchura e altura do xogo, dando como resultado unha estrutura que só se asemella ao contorno dun cadrado. O barco está composto por numerosas salas cadradas intrincadamente conectadas, o que fai que navegar sexa un pesadelo. A cabina, os motores e a bahía de aterraxe están agochados entre o labirinto de salas, polo que os xogadores deben participar nun xogo de I-Spy para localizalos.

Aínda que estes deseños de barcos non convencionais poden non ser visualmente atractivos, mostran o pensamento innovador e a capacidade dos xogadores para explotar a mecánica do xogo. Ao crear barcos que confunden os sistemas de orientación inimigos, os xogadores de Starfield atoparon un xeito de compensar a súa falta de habilidades de pilotaxe e crear embarcacións practicamente imbatibles.

