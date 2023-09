Gafas de visión intelixentes: potenciando as persoas con discapacidade visual coa tecnoloxía

Seetharam (Ramu) Muthangi, o creador de Smart Vision Glasses, ten como misión mellorar a vida das persoas con discapacidade visual na India. Nun país con 18 millóns de persoas cegas, o innovador dispositivo de Muthangi ofrece asistencia para a lectura, o recoñecemento de obxectos, o recoñecemento facial e a navegación, todo ello impulsado pola tecnoloxía de Intelixencia Artificial (IA) e Machine Learning (ML).

A inspiración para Smart Vision Glasses veu de experiencias persoais. Muthangi foi testemuña dos retos aos que se enfrontaron o seu pai, que sufriu unha lesión debilitante, e a súa irmá, que perdeu a visión debido a un diagnóstico tardío de retinopatía diabética. Decidido a axudar a outros en situacións similares, desenvolveu un dispositivo que podería facer que as actividades diarias fosen menos tediosas e capacitar aos deficientes visuais para ser máis independentes.

O prototipo de lentes Smart Vision foi desenvolvido en 2018 e lanzado o ano pasado. Este dispositivo lixeiro está conectado a un par de lentes e ofrece cinco funcións principais. Ao usar os botóns Braille no marco, os usuarios poden acceder a funcións como o recoñecemento de obxectos, a lectura, o recoñecemento facial e a asistencia á navegación. O dispositivo está conectado a un teléfono móbil mediante Bluetooth e unha aplicación móbil que o acompaña ofrece soporte adicional.

O dispositivo utiliza tecnoloxía LIDAR, que detecta obxectos e distancias mediante luz láser pulsada. Pode ler páxinas impresas mediante o recoñecemento óptico de caracteres (OCR) e convertelas en voz. Tamén pode recoñecer caras e gardar ata 150 nomes para referencia futura. As lentes actúan como asistente de marcha, alertando ao usuario dos obstáculos no seu camiño.

A empresa de Muthangi, SHG Technologies, fabrica as lentes Smart Vision en Bangalore, India. Ata o momento vendéronse 2,500 lentes e a empresa traballa continuamente na mellora da tecnoloxía. Actualmente están a desenvolver unha nova versión do dispositivo que utiliza lentes de condución ósea para eliminar a necesidade dunha banda Bluetooth.

As Smart Vision Glasses foron ben recibidas por escolas de cegos, clubs rotarios e organizacións como Vision Aid e Help the Blind Foundation, que ofrecen subvencións e apoio a persoas necesitadas. Realizáronse ensaios clínicos no Aravind Eye Hospital de Madurai, e o equipo de Muthangi está colaborando activamente con outros hospitais oftalmológicos da India.

Ao aproveitar a tecnoloxía de intelixencia artificial e ML, as gafas de visión intelixente están revolucionando a vida das persoas con discapacidade visual na India. Coa maior accesibilidade á tecnoloxía, as persoas con discapacidade visual poden seguir aprendendo, traballando e navegando polo mundo con maior facilidade e independencia.

