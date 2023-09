Huawei presenta un novo reloxo intelixente: Huawei Watch GT 4

Huawei está disposto a presentar unha nova incorporación á súa colección de reloxos intelixentes co próximo lanzamento do Huawei Watch GT 4. Aínda que non está confirmado oficialmente, a información filtrada suxire que o reloxo estará dispoñible en dous tamaños: 41 mm e 46 mm.

As imaxes filtradas indican que o modelo de 41 milímetros contará cun bisel liso, mentres que o modelo de 46 milímetros contará cun bisel de sincronización. Especúlase que ata pode haber un terceiro deseño de reloxo. Un clip teaser publicado nas redes sociais dá unha idea da estética elegante e da opulencia que ofrecerá o próximo reloxo.

Unha característica particular que distingue o reloxo misterioso das imaxes filtradas do Huawei Watch GT 4 (46 mm) é un triángulo superior máis destacado con adornos dourados. Isto podería suxerir unha combinación de cores diferente ou mesmo un modelo totalmente novo, posiblemente unha versión profesional.

As imaxes en directo filtradas do Huawei Watch GT 4 (46 mm) revelan que o reloxo pódese personalizar con diferentes correas de pulso, aínda que non mostran o terceiro deseño do bisel.

En comparación con outros reloxos intelixentes Huawei como o Huawei Watch 4 e 4 Pro, a serie GT adoita ofrecer menos funcións mentres se executa algunha versión de HarmonyOS. Non obstante, os reloxos GT son máis económicos, xa que os modelos de 41 mm e 46 mm do GT 4 terán un prezo de 250 e 400 euros, respectivamente, en contraste cos 450/700 euros dos Watch 4 e 4 Pro. .

En canto á duración da batería, os datos filtrados suxiren que os modelos GT 4 terán unha vida útil máis longa de ata dúas semanas. Ademais, están configurados para soportar a carga sen fíos rápida (10-18 W) e veñen en varios materiais de carcasa, incluíndo aceiro inoxidable cunha correa de coiro e unha caixa metálica cunha correa de plástico.

Mentres a expectación crece, a nova oferta de reloxos intelixentes de Huawei promete unha variedade de opcións para os consumidores que buscan estilo e funcionalidade.

Fontes:

– https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672

– https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000