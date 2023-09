A importancia de determinar se un activo dixital é unha seguridade - SEC v. Ripple e SEC v. Coinbase

No mundo da criptomoeda, hai un debate en curso sobre se certos activos dixitais deben ser considerados títulos e, polo tanto, estar suxeitos á regulación da Comisión de Bolsa e Valores dos Estados Unidos (SEC). A SEC confía na "proba de Howey", que foi establecida polo Tribunal Supremo dos Estados Unidos en SEC v. WJ Howey, para determinar se un acordo económico califica como un contrato de investimento e, polo tanto, unha garantía. A recente decisión en SEC contra Ripple Labs, que sostiña que a venda de tokens dixitais XRP non estaba suxeita á regulación da SEC, chamou a atención e foi citada por Coinbase na súa defensa contra a SEC en SEC contra Coinbase.

A SEC alega que varios tokens listados para negociar en Coinbase son valores e deben estar regulados. Coinbase, con todo, argumenta que un contrato de investimento debe conferir dereitos contractuais ao valor futuro, e os casos criptográficos recentes non apoian os esforzos da SEC por usar o "esquema" como escape do texto legal. Coinbase confía na decisión de Ripple, alegando que non existía ningún contrato de investimento nas transaccións de cambio ao contado, oferta e oferta, que foron obxecto do caso Ripple.

Aínda que Coinbase argumenta a favor da decisión de Ripple, paga a pena notar que o xuíz Rakoff en SEC v. Terraform Labs rexeitou unha distinción similar e rexeitou diferenciar as moedas en función da súa forma de venda. Ademais, a SEC presentou documentos que buscan apelar a decisión de Ripple, e o Congreso está considerando unha lexislación que pode abordar estes problemas e potencialmente afectar á industria criptográfica.

É importante que as empresas da industria criptográfica determinen se os seus activos dixitais deben clasificarse como valores para garantir o cumprimento das regras e regulamentos da SEC. Os litixios contra a SEC e as reclamacións de investidores privados seguen en curso, e as empresas argumentan que os seus activos dixitais non deben ser tratados como valores. A medida que o panorama normativo segue evolucionando, é fundamental que as partes interesadas se manteñan informadas sobre os últimos desenvolvementos e os posibles cambios lexislativos.

