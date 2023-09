EA anuncia que o proxecto Rene: The Next-Gen Sims será descargado gratuíto

EA revelou novos detalles sobre o seu próximo xogo Sims de próxima xeración, co nome en clave Project Rene. Nunha publicación do blog durante unha presentación de Behind The Sims, a compañía anunciou que o xogo estará dispoñible como descarga gratuíta. Este movemento segue o éxito de The Sims 4, que foi free-to-play o ano pasado.

A opción de descarga gratuíta de Project Rene significa que os xogadores poderán unirse, xogar e explorar o xogo sen necesidade de subscrición, compra de xogos básicos ou mecánica de enerxía. EA pretende facilitar que os xogadores conviden ou se unan a amigos e experimenten novas funcións, historias e desafíos.

Non obstante, EA aclarou que o xogo aínda terá contido e paquetes comprables, semellantes aos de The Sims 4. Pero a estrutura de prezos e como se venderán estes artigos poden diferir do xogo actual. EA deu un exemplo de engadir o tempo básico como función gratuíta para todos, mentres que os futuros paquetes poden centrarse en temas específicos como deportes de inverno ou competicións.

O lanzamento do Proxecto Rene non significa o fin do soporte para Os Sims 4. EA planea seguir proporcionando actualizacións e contido novo para a comunidade de Os Sims 4 nun futuro previsible.

Aínda que non se anunciou unha data específica de lanzamento, EA estivo a traballar para lograr un proceso de desenvolvemento máis transparente para o Proxecto Rene. A compañía revelou anteriormente que o xogo ofrecerá experiencias en solitario e multixogador, e que se revelará máis información sobre o compoñente multixogador a finais de ano.

