A medida que nos achegamos ao inicio do outono, os novos anuncios de produtos tecnolóxicos están inundando o mercado, incluíndo unha gama de teclados para PC. Logitech, unha coñecida marca de periféricos de xogos, presentou recentemente o seu teclado mecánico sen fíos G Pro X TKL. Non obstante, a pesar de formar parte da serie de xogos de gama alta de Logitech, este teclado non ofrece as mesmas características innovadoras que atraen tanto aos xogadores como aos usuarios avanzados.

Unha das características máis destacadas de Logitech no pasado foron os seus teclados de perfil baixo, que axudaron a mellorar a velocidade de escritura. Desafortunadamente, o G Pro X TKL non incorpora o mesmo deseño. Aínda que ofrece opcións de conectividade sen fíos, incluíndo conexións con dongle, Bluetooth ou con fíos, carece dos puntos de venda únicos que fan que os teclados Logitech sexan populares entre os profesionais.

Isto pon en cuestión a novidade xeral dos últimos lanzamentos de teclado para PC. Parece que os fabricantes seguen os patróns de deseño probados e verdadeiros sen achegar nada innovador á mesa. Aínda que estes teclados poden cumprir o seu propósito adecuadamente, poden non xustificar unha actualización para aqueles que xa posúen un teclado funcional.

A medida que crece a demanda de funcións avanzadas e teclados que melloren a produtividade, sería beneficioso que os fabricantes investisen en máis investigación e desenvolvemento. Isto permitiríalles crear teclados que satisfagan as necesidades en evolución tanto dos xogadores como dos profesionais.

En conclusión, aínda que o teclado mecánico sen fíos G Pro X TKL de Logitech pode ser unha adición decente á súa liña, non ofrece ningún avance significativo con respecto aos seus predecesores. A medida que o mercado de teclados para PC segue evolucionando, é importante que os fabricantes prioricen a innovación e atendan ás demandas da súa diversa base de usuarios.

