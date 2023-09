O futuro da transmisión de música: un modelo centrado no artista

Universal Music Group (UMG), o selo musical máis grande do mundo, anunciou cambios significativos no sistema de dereitos de autor no seu acordo co servizo de streaming francés Deezer. O novo modelo pretende desviar máis cartos da regalía cara a artistas profesionais e lonxe dos bots e bandas sonoras de ruído branco que inundan as plataformas de streaming. Este movemento é visto como un cambio importante na industria da música, con UMG liderando o camiño e levando a outras grandes discográficas e plataformas a unha nova fase de transmisión.

O conselleiro delegado de UMG, Lucian Grainge, cre que os actuais acordos de regalías están desactualizados e que todas as gravacións son tratadas do mesmo xeito, independentemente da súa calidade. Este novo modelo centrado no artista pagará máis polas cancións e os artistas que os oíntes buscan activamente, disolvendo así os incentivos financeiros para que proliferen as cancións xeradas pola IA.

JPMorgan advirte dun potencial "futuro distópico da intelixencia artificial" onde as plataformas de streaming poderían inundarse de contido xerado por intelixencia artificial de baixa calidade, ampliando a biblioteca de cancións de 100 millóns a máis de mil millóns en poucos anos. Espérase que o novo sistema de pago de UMG contrarreste isto proporcionando máis apoio financeiro aos músicos e reducindo o incentivo para as cancións xeradas pola IA.

O éxito deste novo modelo podería ter un impacto significativo nos ingresos de UMG, con JPMorgan aumentando a súa previsión de accións e estimando un aumento potencial superior ao 20% se se materializase un futuro distópico da IA. Deezer planea implementar estas novas condicións de pago en outubro e UMG está a buscar acordos con outras plataformas de streaming.

A dinámica de poder dentro da industria musical é evidente, sendo evidente o dominio de UMG. Outros servizos de transmisión dependen moito do catálogo de UMG, recoñecendo que sen artistas como Taylor Swift e Drake, as súas plataformas colapsarían. Con esta vantaxe, a industria da música busca aproveitar as ganancias recentes e contrarrestar a desaceleración do boom do streaming.

Este movemento cara a un modelo centrado no artista reflicte o enfoque proactivo de UMG para abordar problemas existenciais desde o inicio. A medida que evoluciona o panorama da transmisión, UMG pretende garantir a súa estabilidade, tomando leccións da era da piratería e arranxando o tellado mentres o sol aínda brilla.

Fontes: Financial Times, Midia