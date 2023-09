O primeiro descendente presenta o novo heroe, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

O próximo shooter de Nexon, The First Descendant, xerou moito bombo entre os xogadores. Desenvolvido por Unreal Engine 5, este xogo de nova xeración está listo para lanzarse para PC, PS5 e Xbox Series X|S. Recentemente, presentouse un novo heroe chamado Sharen Julicia, que mostra as súas habilidades mortais nun tráiler de revelación do xogo.

Sharen Julicia, un fascinante personaxe metade muller metade máquina, aporta un estilo de xogo único a The First Descendant. A súa competencia reside no combate a corta distancia, o que a converte nunha opción ideal para os xogadores que prefiren as tácticas agresivas. Sharen utiliza o camuflaxe tanto para aproximacións furtivas como para retiradas rápidas, o que lle permite achegarse aos seus inimigos sen ser detectados.

Unha das habilidades pasivas de Sharen, Assassinator, permítelle inflixir un maior dano aos inimigos que non a apunten. Esta habilidade amplifica aínda máis o seu impacto letal no campo de batalla. Ademais, Sharen ten unha serie de habilidades activas que melloran o seu potencial ofensivo. O seu Cutoff Beam lanza un ataque de raio eléctrico que non só inflixe danos senón que tamén aplica un efecto de Electrocución aos seus obxectivos.

Outra habilidade activa que posúe é o camuflaxe activo, que oculta a súa presenza ata que desencadea un ataque. Esta técnica activa o modo Emboscada unha vez que remata a camuflaxe, aumentando o dano do seu próximo ataque. Ademais, Sharen pode despregar Shock Nuts, explosivos que abraian aos seus adversarios e Flash Daggers, que lanzan múltiples proxectís contra os inimigos dentro do seu alcance. Estes puñais causan danos explosivos e provocan un efecto de electrocución.

The First Descendant promete ofrecer un xogo emocionante e batallas intensas, e Sharen Julicia engade outra faceta emocionante ao xogo. Os xogadores poden anticipar unha experiencia chea de acción con este letal asasino metade muller metade máquina. Estade atentos a novas imaxes exclusivas do xogo, xa que IGN revelará máis detalles sobre The First Descendant en breve.

Definicións:

– Looter shooter: un subxénero de videoxogos que combina elementos de saqueo e tiroteo, onde os xogadores recollen armas, municións e equipamento mentres participan no combate.

– Unreal Engine 5: un motor de desenvolvemento de xogos de última xeración creado por Epic Games.

– Efecto de electrocución: unha mecánica de xogo que inflixe danos adicionais ou efectos de estado aos obxectivos alcanzados por un ataque eléctrico.

Fontes:

– Ryan McCaffrey, editor executivo de previsualizacións de IGN e presentador de programas de Xbox e entrevistas.