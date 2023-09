Barbie: a mercadoría de películas á que non podes resistir

By

A película Barbie de Greta Gerwig foi un gran éxito, cativando a público de todas as idades coa súa exploración da feminidade e as presións da perfección. Se es fan da película, estarás encantado de saber que hai dispoñible para mercar unha variedade de produtos temáticos de Barbie. Desde bandas sonoras e roupa ata bonecas de colección e accesorios para xogos, hai algo para todos.

Podes mercar unha copia dixital da película ou preordenar o disco físico. O aluguer da película custa 24.99 dólares, mentres que a compra custa 29.99 dólares. Cabe destacar que a película é apta para Movies Anywhere, o que che permite vela en calquera plataforma participante.

Se queres engadir á túa colección de Barbie, podes reservar a película de Barbie en Blu-ray 4K UHD. A data de lanzamento aínda está por determinar, pero as películas en formato físico adoitan estar dispoñibles nunhas poucas semanas desde a versión dixital.

Os fans do personaxe de Ryan Gosling, Ken, poden alegrarse co lanzamento da boneca Ken coleccionable de Barbie The Movie. Esta boneca, que leva o seu emblemático chaleco de franxas negras e un abrigo de pel sintética, pode ser túa por 75 $. Incluso vén nun paquete de película Barbie coleccionable. A data de lanzamento deste artigo está fixada para o 31 de xaneiro de 2024.

O álbum de Barbie, con temas de Ryan Gosling, Lizzo e máis, está dispoñible en vinilo. Podes escoller entre un vinilo rosa ou un vinilo transparente leitoso exclusivo de Amazon, ambos os dous actualmente á venda.

Para os entusiastas dos xogos, hai controladores con temática Barbie dispoñibles. Podes optar por un controlador Deep Pink Xbox ou un controlador Nova Pink PS5 para engadir un toque de maxia Barbie á túa configuración de xogo.

Se queres mostrar o teu Ken-ergy, podes reservar a sudadera con capucha "I Am Kenough" de Mattel. Feita con material acolledor, esta sudadera con capucha ten un prezo de 60 $ e envíase o 10 de outubro ou antes. Mattel tamén ofrece outros artigos de roupa "I Am Kenough", incluídos sombreiros e sudadeiras.

Para aqueles que buscan decorar o seu espazo habitable, Mattel ten dispoñibles unha variedade de lenzos con temática de películas de Barbie. Estas impresións, cun prezo de 40 dólares cada unha, permítenche mostrar o teu amor por Barbie.

Con tantas opcións para escoller, os fans de Barbie poden mergullarse por completo no mundo da película. Xa sexa a través de obxectos de colección, moda ou decoración, non faltan formas de celebrar Barbie: a película.

Fonte: IGN - Hannah Hoolihan (escritora independente)