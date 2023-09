Protexer a túa identidade en liña: unha guía para a privacidade e a seguridade

Na era dixital actual, é importante ter en conta a información que se pode acceder sobre vostede ou o seu fillo en liña. Unha simple consulta do motor de busca pode revelar detalles persoais e mesmo contas obsoletas que quizais esquezas. Para protexer a túa privacidade, aquí tes algúns pasos que podes seguir.

En primeiro lugar, avaliar o dano. Emprega ferramentas como "Finei a min? para comprobar se a súa información persoal foi exposta en calquera violación de datos. Se é así, cambia inmediatamente os teus contrasinais. Restablece as túas credenciais de inicio de sesión en calquera sitio web onde utilizaches o contrasinal comprometido. Isto evita o acceso non autorizado ás túas contas e axuda a protexer a información confidencial, como a túa conta bancaria.

Considera usar modos de navegación privados ou navegadores centrados na privacidade. Aínda que a navegación privada pode borrar o teu historial dun dispositivo, non oculta as túas actividades en liña de sitios web, provedores de servizos de Internet e autoridades. Os navegadores centrados na privacidade como DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser ou Tor ofrecen protección adicional ao minimizar o seguimento e o almacenamento de datos.

Ademais, audita as túas aplicacións. Moitas aplicacións e extensións de navegador recollen e venden os teus datos a anunciantes ou terceiros. Revisa os permisos concedidos a cada aplicación no teu teléfono e desactiva calquera acceso excesivo. Toma nota do seguimento en segundo plano e das referencias a terceiros, que poden indicar intermediarios de datos. Do mesmo xeito, elimina todas as aplicacións ou extensións do navegador non utilizadas para minimizar a exposición.

Considera usar un enderezo de correo electrónico para as interaccións en liña, como rexistrarte en contas de redes sociais ou facer compras en liña. Configurar un enderezo de correo electrónico separado específicamente para estas interaccións axuda a evitar o spam e minimiza o risco de que a información persoal estea vinculada á túa conta de correo electrónico principal.

Seguindo estes pasos, podes protexer mellor a túa identidade en liña e manter a túa privacidade nun mundo cada vez máis dixital.

