Apple Watch Series 9 e Ultra 2: que hai de novo en 2023?

En 2022, Apple fixo oleadas co lanzamento do resistente Apple Watch Ultra, un dos lanzamentos máis importantes dos últimos anos. O ano pasado tamén se presentou a Serie 8, que contaba coa detección da temperatura da pel. Aínda que as Series 9 e Ultra 2 poden non ser tan innovadoras, traen algunhas actualizacións notables á mesa.

A Serie 9 conserva o deseño do seu predecesor, a Serie 8, pero vén cun chipset S9 máis rápido. Esta potencia de procesamento mellorada non só mellora a velocidade senón que tamén mellora a duración da batería. Agora as solicitudes de Siri pódense procesar no dispositivo, eliminando a necesidade dunha conexión Wi-Fi ou dunha cobertura móbil forte para controlar o teu reloxo. Ademais, introduciuse unha nova opción de cor rosa.

O Ultra 2, cun prezo de 799 dólares, é o reloxo máis caro de Apple. Ten unha pantalla incriblemente brillante que alcanza ata 3,000 nits, o que facilita a verificación dos datos deportivos que cambian rapidamente, como a elevación. Tanto o Ultra 2 como a Serie 9 presentan unha nova función chamada Double Tap, que permite aos usuarios realizar accións sinxelas como colgar unha chamada ou iniciar un temporizador tocando o dedo e o polgar xuntos no reloxo.

A sustentabilidade foi un foco clave para Apple este ano. Os reloxos agora usan cobalto reciclado na batería e materiais reciclados na caixa. Apple tamén presentou un novo material chamado FineWoven, feito cun 86% de contido reciclado, para os seus bucles deportivos. A compañía fixo esforzos para reducir as emisións de carbono investindo no uso de enerxías renovables.

De cara ao futuro, os rumores suxiren que Apple pode ter melloras significativas na tenda para o Apple Watch X, que se espera que se lance en 2024 ou 2025. As melloras especuladas inclúen unha carcasa máis delgada e un novo sistema de fixación de correas. O Watch X tamén pode incluír unha pantalla microLED para mellorar a duración da batería e unha pantalla máis grande.

En canto ás funcións relacionadas coa saúde, Apple introduciu constantemente novas funcionalidades con cada iteración. As posibles incorporacións futuras poderían incluír a monitorización da presión arterial e a monitorización non invasiva da glicosa no sangue. Estas características serían especialmente beneficiosas para persoas con diabetes ou prediabetes.

O obxectivo de Apple de rivalizar con Garmin na categoría de reloxos deportivos premium é evidente coa introdución de novas funcións de hardware e software. O recentemente anunciado WatchOS 10 trae capacidades melloradas ás Series 9 e Ultra 2, como a posibilidade de converter o teu teléfono nun ordenador de ciclismo automático durante un adestramento en bicicleta.

Aínda que o Apple Watch SE, a opción de nivel de entrada, non recibiu ningunha actualización este ano, os Series 9 e Ultra 2 traen melloras suficientes para manter os entusiastas de Apple entusiasmados. Os pedidos anticipados destes reloxos xa comezaron, e a dispoñibilidade comezará o 22 de setembro.

Fontes:

– WIRED (fonte do artigo orixinal)