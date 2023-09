Mellorando o Apple Watch para corredores: lista de desexos para futuras actualizacións

O próximo evento de presentación de hardware de Apple no outono, denominado "Wonderlust", está a xerar entusiasmo entre os entusiastas da tecnoloxía xa que anticipan o lanzamento de novos dispositivos como iPhones, iPads e Apple Watches. Aínda que circulan rumores sobre a posible introdución do Apple Watch 9 e as actualizacións do Apple Watch Ultra, non está seguro de se haberá melloras significativas na liña de Apple Watch este ano. As especulacións suxiren que Apple pode centrarse en pequenos axustes de rendemento, xa que se preparan para a esperada décima versión do Apple Watch o ano seguinte.

A versión anterior do Apple Watch, especialmente o Apple Watch Ultra, trouxo notables melloras de rendemento, incluíndo unha duración da batería de ata 36 horas, GPS de dobre frecuencia para mellorar a precisión do seguimento da carreira e un botón lateral adicional coñecido como "acción". botón" para lanzar aplicacións rápidas ou iniciar o adestramento. Non obstante, aínda faltan funcións no Apple Watch que fan que os reloxos GPS Garmin ou Coros sexan máis atractivos para os corredores dedicados.

Unha área que require melloras é a duración da batería do Apple Watch. Aínda que o Apple Watch Ultra mostrou un progreso con ata 36 horas de uso normal, queda curto en comparación coa resistencia dos reloxos GPS Garmin ou Coros. Ademais, a posibilidade de crear rutas xeradas polo usuario usando indicacións paso a paso é moi desexable para os corredores. Aínda que o Apple Watch incorpora unha aplicación Mapas, non permite aos usuarios seleccionar manualmente as súas propias rutas; en cambio, só proporciona indicacións punto a punto. En comparación, outras marcas de reloxos comezaron a ofrecer esta función, polo que é unha adición necesaria ao ecosistema de Apple Watch.

Outro aspecto que se podería mellorar é a personalización das pantallas de datos do Apple Watch. Aínda que existe a posibilidade de modificar as métricas, o deseño e o tamaño das liñas de datos permanecen fixos. Esta limitación dificulta a lectura dos díxitos pequenos para os corredores cunha vista pouco perfecta. A opción de personalizar o deseño e ampliar o texto melloraría moito a experiencia do usuario. Ademais, a compatibilidade do Apple Watch con luvas, especialmente as deseñadas para o clima frío, é unha característica que desexan moitos corredores. Aínda que o Apple Watch Ultra incorpora un botón "Acción", que permite funcións limitadas mentres se usan luvas, agradeceríase ampliar as súas capacidades.

Mentres Apple se prepara para a presentación do hardware de outono, estas melloras desexadas serven como unha lista de desexos para os corredores que valoran o Apple Watch como un compañeiro de fitness. Mentres o lanzamento da décima versión do Apple Watch asoma no horizonte, os usuarios esperan melloras que atendan ás súas necesidades específicas. Queda por ver se Apple fará estas actualizacións nun futuro próximo, pero a demanda dun ecosistema de Apple Watch máis amigable para os corredores é evidente.

