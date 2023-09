TerraMaster lanza a aplicación TNAS Mobile 3 para facilitar a xestión do almacenamento

TerraMaster, unha marca profesional especializada en produtos de almacenamento innovadores, lanzou a aplicación TNAS Mobile 3. Esta poderosa aplicación permite aos usuarios facer unha copia de seguranza de fotos e vídeos desde os seus teléfonos móbiles, acceder a ficheiros de forma remota, reproducir contido multimedia e xestionar os dispositivos TerraMaster NAS. Tanto se os usuarios necesitan acceso a ficheiros empresariais importantes en movemento como se queren compartir fotos persoais con familiares e amigos, TNAS Mobile 3 está deseñado para satisfacer as súas necesidades.

As principais características de TNAS Mobile 3 inclúen un deseño de interface de usuario todo-en-un e intuitivo que ofrece aos usuarios unha visión xeral clara do estado do seu sistema NAS, o uso de almacenamento e os dispositivos conectados. A aplicación permite a copia de seguridade manual e automática de fotos e vídeos do álbum do teléfono móbil ao dispositivo TNAS, liberando espazo de almacenamento valioso. Ademais, as funcións de clasificación e recuperación automáticas permiten un acceso cómodo e rápido aos ficheiros.

TNAS Mobile 3 tamén ofrece transmisión multimedia sen problemas directamente desde TerraMaster NAS a dispositivos móbiles, garantindo a dispoñibilidade de música, vídeo e fotos baixo demanda. Os usuarios poden gozar dun acceso remoto seguro e cómodo a ficheiros, fotos, vídeos e documentos almacenados no TerraMaster NAS desde calquera lugar do mundo, sen necesidade de complicadas configuracións de rede ou configuracións VPN.

Con TNAS Mobile 3, a organización e xestión de ficheiros no TNAS faise máis sinxela con funcións como a carga, a descarga e o uso compartido de ficheiros. Os usuarios poden colaborar con compañeiros ou compartir recordos con amigos e familiares sen depender de servizos de terceiros. A aplicación tamén prioriza a seguridade dos datos, que inclúe unha clave secreta personalizada e un nivel de cifrado de hardware AES 256 para protexer os datos confidenciais.

Ademais, TNAS Mobile 3 mellora a seguridade coa verificación secundaria OTP (contrasinal único), que se pode activar mediante a xestión de usuarios de TNAS. Esta función xera un OTP dinámico para a verificación de inicio de sesión secundaria, proporcionando unha capa adicional de protección contra a desconexión de contrasinais.

TNAS Mobile 3 xa está dispoñible para descargar tanto na Google Play Store como na Apple App Store, o que ofrece aos usuarios unha ferramenta eficaz para xestionar os seus sistemas TerraMaster NAS. Para obter máis información, visite o sitio web de TerraMaster.

Fontes:

– TerraMaster: nota de prensa – TerraMaster lanza a nova aplicación TNAS Mobile 3 (2023)