A importancia da captación de fondos por teléfono na era dixital

A recadación de fondos por teléfono foi durante moito tempo unha ferramenta vital para as organizacións sen ánimo de lucro, que lles permite conectarse con posibles apoios, doadores e voluntarios. A pesar da aparición de novas tecnoloxías de comunicación, como a mensaxería e as videoconferencias, o teléfono segue a desempeñar un papel crucial nas vendas, na atención ao cliente, nas comunicacións internas e nos esforzos de captación de fondos.

A recadación de fondos é a alza das organizacións sen ánimo de lucro, o que lles permite continuar co seu importante traballo na sociedade. O teléfono ofrece un enfoque máis persoal e humano para a captación de fondos, axudando a establecer conexións entre os individuos e a causa. Non obstante, a crise do custo da vida en curso e a crecente demanda de servizos obrigaron ás entidades benéficas a explorar solucións innovadoras.

Co aumento do COVID-19, a recadación de fondos por teléfono experimentou un impulso xa que máis persoas tiñan tempo e vontade de participar en conversacións telefónicas durante o bloqueo. Aínda que moitos volveron aos escenarios de traballo previos á pandemia, a recadación de fondos por teléfono segue sendo parte integrante do traballo das organizacións benéficas e sen ánimo de lucro. De feito, dous terzos dos recaudadores de fondos esperan aumentar o seu uso do teléfono para a xestión dos apoios no próximo ano.

Para adaptarse ao futuro dixital, as organizacións benéficas poden buscar ferramentas de comunicación baseadas na nube. Estas solucións de software, como os sistemas telefónicos de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), ofrecen flexibilidade e funcións melloradas en comparación cos teléfonos tradicionais de oficina. As ferramentas baseadas na nube permiten o traballo remoto, a gravación de chamadas, as transcricións instantáneas, as análises detalladas e a integración con outros sistemas, o que facilita ás organizacións benéficas a xestión e almacenamento de información importante.

A inminente desactivación dos servizos fixos tradicionais para 2025 subliña aínda máis a necesidade de que as entidades benéficas actualicen os seus sistemas telefónicos. O apagado afectará a varios dispositivos que funcionan con cableado PSTN de cobre. As ferramentas de comunicación baseadas na nube como os teléfonos VoIP ofrecen unha alternativa fiable. Non obstante, as organizacións benéficas deben planificar e facer a transición cedo para evitar a interrupción do seu traballo.

Ao elixir un sistema telefónico alternativo, as entidades benéficas deben considerar factores como o custo, os beneficios de actualización, a formación e a satisfacción das necesidades actuais e futuras. Cada chamada realizada e recibida é fundamental para unha organización benéfica, xa sexa para aumentar as doazóns ou para ofrecer apoio.

A recadación de fondos por teléfono chegou para quedarse, pero é importante que as entidades benéficas adopten a transformación dixital. Aínda que a innovación dixital pode non ser unha prioridade en comparación coas empresas comerciais, é esencial que as entidades benéficas teñan en conta para continuar co seu traballo de impacto para a sociedade no futuro.

