Tecno lanza Spark 10 Pro Moon Explorer Edition para celebrar a misión Chandrayan-3 da India

Tecno, unha popular marca de teléfonos intelixentes, lanzou recentemente unha versión especial do seu teléfono intelixente Spark 10 Pro na India. Denominado "Moon Explorer Edition", este dispositivo único está deseñado para celebrar a exitosa misión Chandrayan-3 Moon da India. Vexamos máis de cerca as interesantes funcións deste novo teléfono intelixente.

O Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition presenta un deseño elegante e moderno. A súa parte traseira de vidro, cun acabado liso parecido á area, dálle un aspecto e sensación premium. A parte traseira do teléfono está dividida en dúas seccións, coa parte superior en branco e o resto en negro. Hai franxas diagonais na sección negra, engadindo un toque de elegancia ao deseño xeral. A diferenza doutros teléfonos, esta edición non ten un golpe de cámara que sobresae. Presenta unha forma cadrada e un escáner de pegadas dixitais no lateral.

En canto ás especificacións, o Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition conta cunha pantalla FHD+ de 6.1 polgadas cunha frecuencia de actualización suave de 90 Hz. O recorte do orificio aliñado centralmente alberga unha cámara frontal de 32 MP para capturar selfies impresionantes. Na parte traseira, hai un sensor principal de 50 MP, acompañado dunha lente AI, para capturar imaxes de alta calidade. Baixo o capó, o teléfono intelixente está alimentado polo robusto SoC Helio G88, que proporciona un potente rendemento. Vén con 8 GB de RAM e 128 GB de memoria interna, ofrecendo unha ampla capacidade de almacenamento. O dispositivo tamén conta cunha batería grande de 5,000 mAh, que admite carga rápida de 18 W.

Se estás interesado no Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition, podes reservalo a partir do 7 de setembro de 2023. A data de lanzamento oficial está fixada para o 15 de setembro de 2023. O teléfono ten un prezo de 11,999 rupias, polo que é unha opción atractiva para os entusiastas dos teléfonos intelixentes.

Este smartphone de edición especial de Tecno é unha boa forma de conmemorar a exitosa misión á Lúa da India. Co seu deseño elegante e características impresionantes, promete ofrecer unha experiencia de usuario deliciosa. Tanto se es fanático da exploración espacial como se simplemente necesitas un novo teléfono intelixente, merece a pena ter en conta o Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

Fontes:

– [1] Definicións: Helio G88 SoC refírese ao System-on-a-Chip usado na Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. É un potente procesador deseñado para teléfonos intelixentes.