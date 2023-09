As accións de Wall Street mesturadas cando Apple comeza o evento de outono, os investimentos agardan datos de inflación

Na negociación do mediodía do martes, as accións de Wall Street cotizaban mixtas mentres os investimentos agardaban a publicación dos datos clave de inflación. O Nasdaq Composite, pesado en tecnoloxía, retrocedeu máis do 0.7% debido a un descenso das accións de Oracle, mentres que o S&P 500 caeu un 0.3%. Non obstante, o Dow Jones Industrial Average reduciu as perdas anteriores e cotizou un 0.2% máis.

As accións tecnolóxicas tomaron o protagonismo o martes cando Apple anunciou o lanzamento do iPhone 15 no seu evento anual. A expectación pola exitosa IPO de Arm tamén aumentou a emoción. Os informes mencionaron que a carteira de pedidos de Arm pecharase cedo e que a lista se sobresubscribiu ata 10 veces.

O aumento do prezo do petróleo tamén contribuíu á preocupación pola inflación. Os futuros do cru WTI e do Brent subiron a máximos de nove meses, o que reflicte o déficit de subministración do mercado mundial de petróleo de máis de 3 millóns de barrís diarios o próximo trimestre, segundo datos da OPEP.

Os investimentos están observando de preto os datos cruciais da inflación estadounidense do mércores para detectar sinais de desaceleración do gasto. Ademais, a publicación do xoves do informe de vendas polo miúdo de agosto proporcionará máis información sobre a resistencia dos fogares.

Os próximos datos económicos terán un papel importante na determinación das accións da Reserva Federal na súa reunión de setembro. Os investimentos están a valorar se hai máis subidas de tipos de interese sobre a mesa e se foron cotizadas no mercado de accións.

(Fonte: Yahoo Finance)