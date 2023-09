Evie Networks amplía a súa colaboración con Dan Murphy's para instalar máis estacións de carga de vehículos eléctricos

Evie Networks, unha empresa especializada en cargadores públicos de vehículos eléctricos, anunciou unha colaboración ampliada con Dan Murphy's para instalar estacións de carga adicionais nas súas tendas. Xa instaláronse cinco estacións de carga nas tendas de Dan Murphy en toda Australia, cunha sexta estación prevista para Broadmeadows, Victoria.

Esta asociación supón un paso positivo para mellorar a accesibilidade á infraestrutura de carga de vehículos eléctricos. Ao ampliar a rede de estacións de carga nas tendas de Dan Murphy, máis propietarios de vehículos eléctricos terán acceso cómodo ás instalacións de carga mentres compran ou realizan recados. Tamén se aliña coa crecente demanda de opcións de transporte sostible.

Twitter supostamente Shadowbans The New York Times, un importante anunciante

Nunha medida sorprendente, Twitter, agora coñecido como X, prohibeu The New York Times, evitando que os usuarios vexan chíos que enlazan co contido do xornal. Esta acción é particularmente irónica porque The New York Times é un dos principais anunciantes de X e estivo realizando campañas promocionais para o seu sitio deportivo, The Athletic.

A participación nos chíos que enlazan co sitio web de The New York Times baixou significativamente a finais de xullo e continuou diminuíndo durante agosto. Este descenso observouse ao comparar o compromiso cos chíos doutros servizos de noticias importantes como a BBC, CNN, Politico, o Wall Street Journal e o Washington Post. Durante o mesmo período, o compromiso coas publicacións destes sitios de noticias competidores aumentou ou mantívose constante.

Meta (anteriormente Facebook) está a desenvolver un modelo avanzado de IA para competir con OpenAI

Meta presuntamente está a construír un modelo avanzado de IA que pretende igualar a eficiencia do modelo de linguaxe popular de OpenAI, GPT-4. Esta ferramenta de IA xerará texto e análise dirixidos ás empresas. O obxectivo detrás deste esforzo é competir coa afluencia de novos modelos de IA que entran no mercado. Para logralo, Meta está a buscar adquirir chips Nvidia avanzados.

Espérase que o modelo de IA que desenvolve Meta axude ás empresas de varias maneiras, incluíndo a xeración de texto sofisticado, a realización de análises complexas e a produción de resultados adicionais. Ao ofrecer estes servizos, Meta pretende establecer unha vantaxe competitiva no mercado da IA.

Internet Archive apela a perda da demanda xudicial da biblioteca de libros electrónicos

Internet Archive anunciou a súa intención de apelar unha perda recente nun caso de dereitos de autor sobre a súa biblioteca de libros electrónicos. Tras un acordo, o Arquivo xa ten limitado o acceso a algúns dos seus libros. A sentenza orixinal determinou que a dixitalización de libros do Arquivo non estaba baixo a lei de uso xusto dos Estados Unidos. En consecuencia, o sitio web tivo que restrinxir o acceso público a libros dispoñibles comercialmente protexidos por dereitos de autor.

A decisión de Internet Archive de recorrer subliña o seu compromiso de preservar o acceso ao coñecemento e á literatura, ao tempo que aborda as preocupacións suscitadas polos titulares dos dereitos de autor. Este caso pon de relevo os retos e debates en curso arredor das bibliotecas dixitais e do uso xusto na era dixital.

Exoplaneta potencialmente habitable, K2-18b, identificado polo telescopio espacial James Webb

O Telescopio Espacial James Webb identificou K2-18b, un exoplaneta que posúe o potencial de habitabilidade e de busca de vida extraterrestre. Descuberto en 2015, crese que o K2-18b ten un océano de auga líquida na súa superficie e pode conter metano, dióxido de carbono e sulfuro de dimetilo. Este exoplaneta é significativamente máis grande que a Terra, mide 8.6 veces o seu tamaño e presenta unha oportunidade única para a exploración científica dentro da nosa galaxia.

A medida que seguimos descubrindo exoplanetas con características que se asemellan ao noso propio planeta, a busca de vida máis aló da Terra faise cada vez máis engaiolante. K2-18b ofrece unha visión fascinante da posibilidade de mundos habitables máis aló do noso sistema solar.

